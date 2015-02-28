外管局官员称今后对跨境资金双向振荡要有准备

路透北京2月28日 - 中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛日前称，今后对于跨境资金流动可能出现的双向振荡格局，市场各方必须要有思想和措施上的准备，做好应对预案，管好敞口风险，积极防患未然。

他在中国金融杂志上撰文指出，2015年中国将继续保持较大规模的外贸进出口顺差，人民币将继续维持对美元、欧元、日圆等主要国际货币的正利差，且经济维持较高增速和微刺激等政策料吸引长期资本流入。

但他也指出，国内外宏观环境仍存在较多不确定性因素，可能会加大中国跨境资金流动的波动性。中国经济发展进入新常态可能引起境内外投资者对人民币资产的重新定价；本外币利差缩小，有可能加速市场主体的财务运作调整。且美元趋势性走强可能继续推动市场主体回补美元空头、加大债务去杠杆压力。

“今后一段时期，我国将继续呈现“经常项目收支基本平衡、跨境资本流动双向波动”的国际收支格局。”管涛称。

他并强调，当境内外因素偏多时，跨境资本流入较多，境内市场外汇供大于求，且供求缺口可能超过贸易顺差；当境内或境外因素偏空，尤其是境内外偏空因素叠加时，跨境资本流出压力加大，境内市场外汇供求趋向基本平衡，供求缺口小于贸易顺差，甚至有可能出现外汇供不应求。

文章认为，当前中国跨境资金流出压力是预期的、适度的调整，外汇市场的调整负荷调控和改革方向。“藏汇于民”和“债务去杠杆化”的调整路径，从宏观上来讲有利于外汇供求平衡，从微观上来讲有利于企业部门减少货币错配，更好地应对资本流动的冲击。

管涛并强调，未来“经常项目顺差、资本项目逆差”应该成为中国国际收支调节的合意状态。而目前的资本流出在可承受的范围之内，且当前外汇供不应求的缺口有限，目前市场只是在进行适应性调整，并没有出现恐慌性的囤积外汇。人民币汇率是双向波动而非趋势性贬值。

中国国家外汇管理局本月发布2014年跨境资金流动监测报告称，今后一段时期，中国将继续呈现跨境资金有进有出、双向振荡格局。为保持跨境资金流动基本稳定，要做好保证汇率制度灵活性等多个问题。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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