中国5月银行代客结售汇九个月来首现顺差 跨境资本流动改善（更新版）

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路透上海6月18日 - 受美元指数进入盘整期以及欧洲央行量化宽松推动跨境资金流入影响，中国5月银行结售汇扭转此前连续九

个月逆差，银行代客结售汇亦结束此前连续八个月逆差局面。分析人士预计随着美联储加息预期缓和，美元指数走弱，预计三季度跨境资

本流动形势改善的形式可能会持续，四季度的波动可能会加大。

中国国家外汇管理局周四公布，5月银行结售汇扭转此前连续九个月逆差，录得顺差78亿元人民币（等值13亿美元），上月银行结售汇

为逆差1,062亿元。其中银行代客结售汇为顺差245亿元，亦扭转此前连续八个月逆差，银行自身结售汇逆差167亿元。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩表示，“境内外汇市场（美元）供不应求的局面出现逆转，跨境资本流出国内的情况改善。随着人民

币汇率预期更为稳定，经济主体增配外币资产的动力下降。”

隔夜美联储主席叶伦在议息会议后强调，利率决定仍悬而未决，且要看就业市场进一步改善情况--重申对这一长期疑虑的重视。讲话

让部分冀望其更加明确地暗示联储升息时间的人感到失望，美元指数跌至94.114的近一个月（5月19日）低点。

刊登在外管局网站的数据并显示，5月银行代客远期净售汇380亿元，较4月的422亿元继续收窄；截止5月末远期未到期净售汇1,567亿

元，较4月末的1,054亿元继续扩大。

2015年1-5月银行累计结售汇逆差6,603亿元（等值1,075亿美元）。其中，银行代客累计结售汇逆差5,564亿元，银行自身累计结售汇

逆差1,039亿元。同期银行代客累计远期净售汇3,691亿元。此外5月境内银行代客涉外收付款顺差583亿元（等值95亿美元）。1-5月银行代

客累计涉外收付款顺差1,224亿元（等值201亿美元）。

谢亚轩并指出，中国的货币政策仍然以稳增长为第一目标，实体经济的融资利率亟待下降，跨境资金改善而导致货币政策出现明显转

向的可能性很小。未来可能导致货币政策出现转向的情形有三种，一是通胀风险意外上升，CPI环比折年率连续数月上升超过4%；二是月度

M2增速远超12%的目标值；三是决策层更为“关切”股票市场泡沫。

外管局综合司司长王允贵昨日在今年二季度例行新闻发布会上指出，中国一季度跨境收付出现一定逆差，进入二季度后外汇收支形势

向更加均衡方向发展，特别是4月份开始形势开始进一步趋好。

外管局梳理了近期外汇方面改革措施，包括直接投资外汇管理、内地与香港基金互认管理指引、打击违法活动等方面，还谈到外汇管

理政策的修订思路。王允贵表示，中国会按循序渐进的方式，积极稳妥推进资本项目可兑换，但从目前看，还没有宣布资本项目完全可兑

换相关的考虑。

中国商务部周四公布今年5月实际使用外资金额573.5亿元（折93.3亿美元），同比增长7.8%；1-5月实际使用外资金额3,309.5亿元（

折538.3亿美元），同比增10.5%。商务部官员称，今年外商直接投资会稳定增长，倘若下半年大宗商品价格能企稳回升，顺差增速势预计

有所放缓。

外管局从2015年开始，在此前每月公布数据口径和种类基础上，新增加公布银行代客涉外收付款中的货物贸易（海关统计口径）和其

他投资两个子项目数据、中国国际收支口径货物贸易月度数据、中国外汇市场交易概况月度数据，并取消公布非居民人民币存款季度数据

。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:

15年5月 4月 3月 2月 1月 14年12月 11月 10月 9月 8月

代客结售汇净额 40 -150 -579 -100 -116 -114 -72 -238 -79 33

（亿美元）

以亿元人民币计 245 -921 -3,562 -612 -714 -699 -440 -1,462 -482 204

代客收付款净额 95 -207 -238 183 367 -122 -66 -70 -172 -122

（亿美元）

以亿元人民币计 583 -1,268 -1,466 1,125 2,250 -745 -403 -428 -1,060 -752

代客远期结售汇净额（亿美元） -62 -69 -258 -154 -59 51 19 -18 -63 57

以亿元人民币计 -380 -422 -1,588 -942 -359 314 120 -112 -386 349

远期累计未到期结售汇净额（亿美元）*-256 -172 -161 -44 79 125 132 133 173 228

以亿元人民币计* -1,567 -1,054 -987 -271 486 767 807 820 1,064 1,408

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因

素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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