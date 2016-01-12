中国国务院任命潘功胜出任国家外管局局长--人社部

路透北京1月12日 - 中国人力资源和社会保障部周二称，国务院任命潘功胜为国家外汇管理局局长，同时免去易纲的国家外汇管理局局长职务。

潘功胜目前还兼任中国央行副行长职务。据央行网站简历，潘功胜，1963年生，中国人民大学经济学博士，研究员。剑桥大学博士后学者及哈佛大学高级研究员。曾任中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长。于2012年6月开始担任央行副行长一职。

人社部网站刊登通知并称，国务院任命冯正霖为中国民用航空局局长，任命朱之文为教育部副部长；同时，免去王宁的住房和城乡建设部副部长职务；免去李家祥的交通运输部副部长、中国民用航空局局长职务；免去石爱中的审计署副审计长职务。（完）

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