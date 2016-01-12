中国国务院任命潘功胜出任国家外管局局长--人社部

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月12日 - 中国人力资源和社会保障部周二称，国务院任命潘功胜为国家外汇管理局局长，同时免去易纲的国家外汇管理局局长职务。
潘功胜目前还兼任中国央行副行长职务。据央行网站简历，潘功胜，1963年生，中国人民大学经济学博士，研究员。剑桥大学博士后学者及哈佛大学高级研究员。曾任中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长。于2012年6月开始担任央行副行长一职。
人社部网站刊登通知并称，国务院任命冯正霖为中国民用航空局局长，任命朱之文为教育部副部长；同时，免去王宁的住房和城乡建设部副部长职务；免去李家祥的交通运输部副部长、中国民用航空局局长职务；免去石爱中的审计署副审计长职务。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)