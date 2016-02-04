中国外管局放宽单家QFII机构投资额度上限 或为MSCI纳入A股作准备（更新版）

(新增分析师评论)

路透北京2月4日 - 中国外管局周四称，将对合格境外机构投资者（QFII）外汇管理制度进行改革。放宽单家QFII机构投资额度上限，对基础额度内的额度申请采取备案管理，对QFII投资本金不再设置汇入期限要求。

分析师指出，增加QFII投资本金进出的便利性主要是为未来MSCI将A股纳入新兴市场指数做准备，因为这是最重要的技术条件之一，按日申赎则可以为基金提供更多的流动性。

“如果没有这个（措施），那MSCI纳入A股就没有可操作性。”上海某中型券商国际业务部门负责人指出。

美国指数编制公司MSCI明晟此前指出，虽然中国市场出现剧烈震荡，及当局大举干预的情况，但将不会是其决定是否将中国上市个股纳入新兴市场指数时的考虑因素。只要与中国市场可进入性相关的问题得到解决，预计将会把A股纳入。

外管局网站新闻稿并称，将不再对单家机构设置统一的投资额度上限，而是根据机构资产规模或管理的资产规模的一定比例作为其获取投资额度（基础额度）的依据。

同时对QFII机构基础额度内的额度申请采取备案管理；超过基础额度的，才需外汇局审批。并进一步便利资金汇出入，对QFII投资本金不再设置汇入期限要求；允许QFII开放式基金按日申购、赎回。

外管局表示，将锁定期从一年缩短为三个月，保留资金分批、分期汇出要求将锁定期从一年缩短为三个月，保留资金分批、分期汇出要求，QFII每月汇出资金总规模不得超过境内资产的20%。（完）