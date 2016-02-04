中国外管局放宽单家QFII机构投资额度上限 或为MSCI纳入A股作准备（更新版）

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
(新增分析师评论)
路透北京2月4日 - 中国外管局周四称，将对合格境外机构投资者（QFII）外汇管理制度进行改革。放宽单家QFII机构投资额度上限，对基础额度内的额度申请采取备案管理，对QFII投资本金不再设置汇入期限要求。
分析师指出，增加QFII投资本金进出的便利性主要是为未来MSCI将A股纳入新兴市场指数做准备，因为这是最重要的技术条件之一，按日申赎则可以为基金提供更多的流动性。
“如果没有这个（措施），那MSCI纳入A股就没有可操作性。”上海某中型券商国际业务部门负责人指出。
美国指数编制公司MSCI明晟此前指出，虽然中国市场出现剧烈震荡，及当局大举干预的情况，但将不会是其决定是否将中国上市个股纳入新兴市场指数时的考虑因素。只要与中国市场可进入性相关的问题得到解决，预计将会把A股纳入。
外管局网站新闻稿并称，将不再对单家机构设置统一的投资额度上限，而是根据机构资产规模或管理的资产规模的一定比例作为其获取投资额度（基础额度）的依据。
同时对QFII机构基础额度内的额度申请采取备案管理；超过基础额度的，才需外汇局审批。并进一步便利资金汇出入，对QFII投资本金不再设置汇入期限要求；允许QFII开放式基金按日申购、赎回。
外管局表示，将锁定期从一年缩短为三个月，保留资金分批、分期汇出要求将锁定期从一年缩短为三个月，保留资金分批、分期汇出要求，QFII每月汇出资金总规模不得超过境内资产的20%。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。