中国今年跨境资金料延续较大净流入 将尽快健全监管体系

* 今年跨境资金料延续较大净流入

* 但跨境资金流动具有双向变动的基础。

* 将尽快建立健全跨境资金流动的宏观审慎监管体系

* 今年加快推进人民币资本项目可兑换

路透北京2月25日 -中国国家外汇管理局周二发布报告称，中国2014年跨境资金延续较大净流入的内外部因素依然存在，但一些潜在市场因素仍可能触发跨境资金流动的双向变动。中国将尽快建立健全跨境资金流动的宏观审慎监管体系。

外管局网站刊登的跨境资金流动监测报告称，2014年全球经济尤其发达经济体表现将好于去年，将有助中国出口增长，而中国推进深化改革亦将促进直接投资等长期资本持续流入。

同时，主要发达经济体维持低利率货币政策，使得国内外继续维持正向利差，“本币资金贵、外币资金便宜”的局面还会存在，企业相关的财务运作将导致外汇资金净流入较多。

“因此，需要继续为促进国际收支平衡创造市场条件，同时也要为防范国际资本流动冲击风险完善调控工具，”外管局称。

不过，一些潜在市场因素仍可能触发中国跨境资金流动双向变动，包括美联储量化宽松货币政策退出机制本身还存在一些不确定性，部分新兴经济体也可能再次受到冲击。

而中国经常项目顺差与国内生产总值（GDP）之比进一步收窄，容易出现跨境资金的波动，特别是当国内经济运行的部分风险被市场关注和炒作时，也可能引起跨境资金流动阶段性的剧烈变化。

外管局强调，随着中国经常项目状况持续改善，市场普遍认为人民币汇率接近均衡和接受双向波动，外汇市场进入多重均衡状态，跨境资金流动双向变动的市场条件基本具备。

“国内金融资产交易的开放性上升，人民币汇率也越来越具有资产价格属性，由此也打破了以往以经常项目为主并形成的国际收支稳定状态，双向波动可能成为跨境资金流动的新常态。”报告指出，资本项下的跨境资金流动成为影响国际收支状况的主要因素。

最近人民币汇率出现势如破竹的一波贬值让市场看到了双向波动的苗头。人民币汇率近半年累积的升幅，在最近不到一个月的时间里一笔勾销。过去一周内人民币即期汇率累计下跌600个点子，周二更收盘在中间价上方，为2012年9月以来首见。

外管局并表示，2014年将深化外汇管理体制改革，促进贸易投资便利化，加快推进人民币资本项目可兑换，积极培育外汇市场。

**尽快建立健全宏观审慎监管体系**

外管局称，跨境资本流动越开放，越需要健全的监管体系。随着中国资本项目可兑换和人民币跨境使用不断推进，中国将尽快建立健全宏观审慎监管体系。

“市场开放并不意味着放任不管，即使是实现了可兑换的经济体，也将跨境投资等行为纳入监管范围。”外管局报告称。

而此次国际金融危机也表明，超稳定或存在政策扭曲的市场往往会放大市场主体的风险偏好，从而酝酿更大的风险。

报告强调，在扩大开放的过程中，监管机构应及时改变以行政审批为主防范风险的惯性思维，加强对跨境资金流动形势变动的触发条件、实现渠道和潜在风险的监测分析，积极研究采用宏观审慎的逆周期手段，防范市场大幅波动风险。同时，加强对数据的披露与解读，引导市场主体自主识别、管理风险。

外管局强调，中国今年要坚守不发生系统性、区域性金融风险的底线，加强跨境资金流动双向监测预警，不断完善应急预案，防范跨境资本双向流动冲击。（完）

欲览详情，请点击外管局网站链接 here

(发稿 乔艳红/李文科; 审校 黄凯)

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