易纲：应抓紧出台存款保险制度

路透上海11月27日 -中国人民银行副行长易纲称，中国将在条件成熟的时候推进存款利率市场化，并抓紧出台存款保险制度。他并强调，目前人民币汇率已非常接近均衡水平。

兼任国家外管局局长的易纲接受新华社采访时称，所谓条件成熟就是要找到一个新的基准来代替央行目前存款利率。新基准可能是上海同业拆借利率（shibor），也可能是七天回购拆借利率。当商业银行完全习惯于所有产品价格都以shibor加点或者是减点来定价，当商业银行内部的资金核算也用市场基准来核算，基本上就可以把存款利率放开。

“有关部门正在紧锣密鼓的制定存款保险制度相关方案，目前条件基本成熟，可以考虑抓紧出台。”易纲指出。

他认为，存款保险制度有三大要点，包括该制度是保护存款人权益的，绝大多数存款人都会在存款保险制度下受到保护；存款保险制度的出台将有利于中小企业；存款保险制度整个机制的设计是正向激励，使银行都愿意更加地谨慎，更加地遵纪守法。

**目前人民币汇率非常接近均衡水平**

而对于人民币汇率方面，易纲指出，要加快市场建设，需要提供更多的产品，使企业在套期保值、风险防范方面都有相应的工具；要增加人民币汇率的弹性，使人民币汇率可以双向浮动，形成一个充分弹性的、双向浮动的、市场供求决定的汇率形成机制。

他并强调，在完善机制的过程中，必须要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。而目前人民币汇率非常接近均衡水平。

“2005年汇改以来人民币对一篮子货币名义汇率升值了大概17%，意味着一年升值不到2%。这样的一个速度反映了中国的劳动生产率的进步、经济效率的提高。客观反映出改革开放以来，我国经济竞争力正在逐步提升的过程。”易纲指出。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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