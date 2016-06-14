中国国务院：建立公平竞争审查制度 逐步清理妨碍全国统一市场政策

路透北京6月14日 - 中国国务院最新发布意见，提出在市场体系建设中建立公平竞争审查制度，政策制定机关在政策制定过程中，要严格对照审查标准进行自我审查，并逐步清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的存量政策。

中国政府网周二发布《国务院关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的意见》，意见旨在规范政府有关行为，防止出台排除、限制竞争的政策措施。

意见指出，政策制定机关经自我审查，认为不具有排除、限制竞争效果的，可以实施；具有排除、限制竞争效果的，应当不予出台，或调整至符合相关要求后出台。没有进行公平竞争审查的，不得出台。

审查标准分为，市场准入和退出标准、商品和要素自由流动标准、影响生产经营成本标准、影响生产经营行为标准等。

具体而言，包括不得设置不合理和歧视性的准入和退出条件；不得对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等设置审批程序；不得对外地和进口商品、服务实行歧视性价格和歧视性补贴政策；不得违法给予特定经营者优惠政策；不得超越定价权限进行政府定价等。

意见规定，从2016年7月起，国务院各部门、各省级人民政府及所属部门均应在有关政策措施制定过程中进行公平竞争审查。各省级人民政府要从2017年起在本行政区域内逐步推开，指导市县级人民政府及所属部门开展公平竞争审查。

意见还要求有序清理存量。按照“谁制定、谁清理”的原则，各级人民政府及所属部门要对照公平竞争审查标准，对现行政策措施区分不同情况，稳妥把握节奏，有序清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法。（完）

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