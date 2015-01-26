发改委批复两项公路和一项航道建设工程 总投资268亿元

路透北京1月26日 - 中国国家发展改革委周一批复云南香格里拉至丽江公路等两项公路建设和一项航道建设工程，合计总投资268.05亿元人民币。

发改委网站刊登的新闻稿称，同意建设香格里拉至丽江公路，自香格里拉以南的益松村，止于丽江白汉场，全长约125公里，其中新建约118公里；项目估算总投资约为203.2亿元，其中70%资金由国家及云南省和相关地市级政府安排，其余则利用银行贷款解决。

同时获批的杭州至南京高速公路浙江段改扩建工程全长约98公里，总投资约为29.5亿元，资金由浙江杭宁高速公路有限责任公司出资和国内银行贷款共同解决。

此外，为加快建设赣江高等级航道，促进水资源综合利用，发改委批复原赣江永泰航电枢纽工程坝址调整至新干县，建设赣江新干航电枢纽工程，总投资约35.35亿元。

为缓解经济下行压力，今年初发改委延续了2014年四季度以来基数设施投资步伐加快的态势，发改委曾于1月16日批复新建弥勒至蒙自铁路以及济南市城市轨道交通项目，两项目合计投资531亿元人民币。

中国发改委副主任朱之鑫在周五国新办举行的新闻发布会上称，去年复苏弱于预期，加上挑战加大导致经济下行压力增加。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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