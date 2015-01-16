方正证券称政泉控股已撤诉 议案冲突的两股东会取消或延期

路透上海1月16日 - 随着中国北大方正集团高层被协助调查后，方正系与政泉控股的矛盾有所缓解。方正集团旗下方正证券周五公告称，其第二大股东政泉控股已撤回股东知情权纠纷一案中对公司的起诉。而双方各自提议召开的、议案冲突的两个股东大会，一个取消，一个延期。

方正证券公告指出，周三公司收到湖南长沙天心区法院通知，政泉控股以其欲采取其他方式来解决其与方正证券的纠纷为由，提出撤诉。法院已裁定允许其撤诉。

公告还显示，为避免方正证券及政泉控股各自召开的股东大会所作出的决议冲突，根据湖南证监局意见，方正集团及方正证券决定取消其原计划于下周二（20日）召开的股东大会；而原定于原本下周三（21日）召开的，由政泉控股独自召集的股东大会延期，并取消原拟改选监事会的议案。

政泉控股在公告中指出，其与方正集团及相关方正在协商改选方正证券董事会、监事会的有关事项，所以政泉控股决定将这次股东会时间推迟至2月6日。

原本由方正集团提议召开的股东大会，其议案为本届董监事会任职届满前不改选董监事会，而政泉控股提议召开的股东会则将审议改选董监事会议案，其中有多位董监事候选人来自政泉控股及其原本控制的民族证券。

去年7月，方正证券吸收合并民族证券，成为国内首例上市券商吸收合并案例。但近期方正证券第一大股东方正集团与民族证券前控制人北京政泉控股关系恶化，方正证券与民族证券的合并审计最近陷入停顿，方正证券被迫提出起诉来推动合并审计工作。而政泉控股提出仲裁要求方正证券赔偿损失30亿元人民币，方正证券17.73亿元资金近日被法院冻结。

1月初，北大方正集团董事长魏新及总裁李友等四位高级管理人员应相关部门要求协助调查，这些协助调查人员在方正证券(601901.SS)等三家上市公司担任董事及董事长等重要职务。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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