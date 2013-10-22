中国要求“十二五”建成四亿亩高标准农田

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透上海10月22日 - 中国政府网周二发布国务院关于全国高标准农田建设总体规划的批复，要求在“十二五”期间建成四亿亩高标准农田。
国务院在批复中并要求，到2020年建成旱涝保收的高标准农田8亿亩，亩均粮食综合生产能力提高100公斤以上。
文件还提出高标准农田的要求，指出“高标准农田集中连片，田块平整，配套水、电、路设施改善，耕地质量和地力等级提高，科技服务能力得到加强，生态修复能力得到提升。”
国务院并要求发展改革委要会同有关部门对《规划》落实情况进行跟踪分析和督促评价，确保目标任务实现。
2004年到2012年，中国粮食生产实现“九连增”，去年全国粮食总产量达到5.8957亿吨。发改委今年两会公布的目标为，预期粮食播种面积16亿亩以上，粮食总产量5亿吨。(完)
(发稿 丁琦；审校 黄凯)
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路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
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