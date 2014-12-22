实现土地所有、承包及经营三权分置是重大制度创新--农业部长

路透北京12月22日 - 中国农业部部长韩长赋表示，三权分置就是要在坚持农村土地集体所有的前提下，实现土地所有权、承包权、经营权分置，是重大制度创新。既保护农户承包权益，又放活土地经营权。

人民日报周一援引他的话称，要坚持农地农用的底线，耕地红线要严防死守，必须严格落实耕地保护责任制，鼓励种粮保障国家粮食安全。要加强对工商企业下乡租赁农户承包地的准入监管，加强土地流转用途管制，严禁借土地流转之名搞“非农化”建设。

针对中国此前发布的关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见中的相关政策，韩长赋解读称，“就是准确把握32个字：三权分置，确权登记，有序流转，适度规模，家庭基础，农民自愿，农地农用，鼓励种粮。”

他表示，承包地确权登记和有序流转，是保护农民利益和提高农业效率的制度性安排。一方面强调鼓励土地流转，另一方面强调土地流转要有序，就是要遵循经济发展规律，不超越阶段；尊重农民的意愿，不强迫命令；保护经营者权益，不随意毁约；遵守法制规范，不留隐患漏洞。

“我们要顺其自然、因势利导，不能人还没有出去，就强行把地给流转了，那会影响土地流转健康发展的基础。土地流转一定要坚持依法自愿有偿、市场配置资源原则，政府主要是搞好管理和服务，严禁下指标、定任务，防止欲速不达。”韩长赋称。

他指出，要切记土地承包经营权属于农民家庭，土地是否流转、价格如何确定、形式如何选择，应当由承包农户自主决定，村级组织和基层政府都不能越俎代庖。 另据国内媒体报导，中央农村工作会议将于12月22日在京召开。从今年的中央经济工作会议来看，转变农业发展方式或将是明年“一号文件”的重要内容，农村土地管理制度改革或将成为今年工作会议的重点内容。

据报导，会议将围绕“加快转变农业发展方式”这一主题，详细部署2015年的三农工作任务。在明年颁布的中央一号文件中，对于如何“加快转变农业发展方式”也会有更为详细的阐述。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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