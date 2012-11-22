雅戈尔拟涉足西气东输项目

路透上海11月22日电---中国服装生产企业--雅戈尔集团股份有限公司(600177.SS)周四公告称,拟出资30亿元人民币认购北京国联能源产业投资基金30%的出资份额,并成为国联基金有限合伙人,该基金与全国社保、宝钢集团等共同投资於中石油的西气东输三线(西三线)管道项目.

雅戈尔公告指出,根据测算,国联基金优先投资的西三线项目投产後将实现稳健收益,将对公司的财务状况和经营成果产生一定的积极影响.

国联基金的认购规模为100.1亿元,其唯一普通合伙人及首任执行事务合伙人为国联产业投资基金管理(北京)有限公司.国联基金将优先投资於西三线项目,後续还将在保证西三线项目投资的前提下,择机投资於其他能源等领域的企业或项目.

公告并称,根据出资安排,国联产业基金管理公司将依照基金的设立进度发出缴付出资通知,首期出资额不低於总认缴出资额的20%.

中石油西气东输三线管道整体工程包括一条干线，五条支干线、三条支线.干线起自新疆霍尔果斯首站,经新疆等10省、自治区,终於福州,长5,000多公里.

雅戈尔周三收报7.01元,过去一个月下滑6.53%.(完)

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--发稿 边竞; 审校 张喜良

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