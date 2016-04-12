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中国财经 | 2016年 4月 13日 星期三 07:18 BJT

中国1-3月实际使用外资同比增长4.5%--商务部

路透北京4月12日 - 中国商务部周二公布，1-3月实际使用外资金额2,242.1亿元人民币（折354.2亿美元）同比增长4.5%（未含银行、证券、保险领域数据）。

商务部网站公布新闻稿指出，3月当月，全国实际使用外资金额823.4亿元人民币（折129亿美元），同比增长7.8%。（完）

(发稿 李贺；审校 林高丽)

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