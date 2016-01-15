中国12月单月外币存款和贷款续双降 去外币负债继续进行中

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月15日 - 中国人民银行周五称，2015年12月当月外币存款和贷款续现双双减少，其中，外币存款减少32亿美元，外币贷款减少103亿美元，但降幅较11月的203亿美元和262亿美元收窄。
刊登在央行网站的数据显示，12月末外币存款余额6,272亿美元，同比增长3.2%。2015年全年外币存款增加167亿美元，同比少增905亿美元。12月末外币贷款余额8,303亿美元，同比下降5.8%。2015年全年外币贷款减少502亿美元，同比少增1,323亿美元。
人民币兑美元CNY=CFXS即期自去年8月11日一次性贬值后，11月人民币兑美元累计下跌1.26%，但12月人民币跌势有所加速，并录得1.47%的单月累计跌幅，私人部门继续调整资产负债表，继续提前偿还外币负债，导致外币贷款继续减少。
2015年全年人民币兑美元下跌4.46%，亦是自有外汇数据记录以来的最大年度跌幅，除非贬值预期消退，否则私人部门调整资产负债表行为将持续进行。
中国2015年外汇储备减少13.34%，累计下降逾5,100亿美元，为1992年首次减少，其中12月外储单月下降额逾千亿元，单月下降额亦创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关。
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(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
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