中国12月单月外币存款和贷款续双降 去外币负债继续进行中

路透北京1月15日 - 中国人民银行周五称，2015年12月当月外币存款和贷款续现双双减少，其中，外币存款减少32亿美元，外币贷款减少103亿美元，但降幅较11月的203亿美元和262亿美元收窄。

刊登在央行网站的数据显示，12月末外币存款余额6,272亿美元，同比增长3.2%。2015年全年外币存款增加167亿美元，同比少增905亿美元。12月末外币贷款余额8,303亿美元，同比下降5.8%。2015年全年外币贷款减少502亿美元，同比少增1,323亿美元。

人民币兑美元CNY=CFXS即期自去年8月11日一次性贬值后，11月人民币兑美元累计下跌1.26%，但12月人民币跌势有所加速，并录得1.47%的单月累计跌幅，私人部门继续调整资产负债表，继续提前偿还外币负债，导致外币贷款继续减少。

2015年全年人民币兑美元下跌4.46%，亦是自有外汇数据记录以来的最大年度跌幅，除非贬值预期消退，否则私人部门调整资产负债表行为将持续进行。

中国2015年外汇储备减少13.34%，累计下降逾5,100亿美元，为1992年首次减少，其中12月外储单月下降额逾千亿元，单月下降额亦创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关。

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