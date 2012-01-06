中国2011年全年FDI约1,150亿美元--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京1月6日电---中国日报周五报导援引商务部数据指出,2011年全年中国外商直接投资(FDI)约为1,150亿美元,较2010年增长9%.
这暗示着,12月单月FDI料将连续第二个月同比回落.
商务部此前数据显示,今年前11个月全国实际使用外资金额为1,037.69亿美元.由此推算,12月单月FDI应为110亿美元左右,较2010年12月的140亿美元下降约21%.
中国11月FDI同比下滑近一成,为28个月来首次,其中美国对华投资降幅明显,因美国经济疲弱及欧债危机等令企业对外投资乏力.
中国商务部本周稍早称,计划"十二五"(2011-2015年)期间年均实际吸收外资1,200亿美元左右,对外直接投资年均增长17%左右,五年累计5,600亿美元.
而上周,中国国家发展和改革委公布新的外商投资产业指导目录,高端制造业成为鼓励外商投资的重点领域,同时其亦鼓励外商投资节能环保、新一代信息技术、生物等行业.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
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