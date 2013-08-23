中国FDI连续两个月增逾20% 8月迄今外贸势头较好--商务部（更新版）

* 7月FDI同比增长24%，连续两月在20%以上

* 8月进出口可能继续保持较好发展势头

* 进出口增速有望在下半年进一步企稳

(新增更多数据和引言)

路透北京8月23日 - 继6月中国利用外资金额同比劲增20%后，7月增速进一步扩大，服务业表现尤为强劲。这反映外商看好中国投资环境，特别是服务业投资机会。

商务部新闻发言人沈丹阳周五在新闻发布会上并称，从其了解的8月前两旬情况下，本月进出口可能继续保持较好发展势头，并有望在下半年进一步企稳。

“6月份和7月份当月实际使用外资的数额出现了比较大的同比增长，一个直接的原因是由于部分投资额比较大的外商投资企业在近两个月内出资集中到位。此外也和去年同期单月吸收外资波动、基数比较低有关。”沈丹阳称，他认为近两个月利用外资快速增长和今年以来外资持续增长的趋势是一致的。

不过他也指出，吸收外资短期数据波动是正常的，仅这一两个月的数据变化还不足以反映整体走势，不能说今后几个月外资都将会以这么高的速度增长。

商务部稍早公布,今年7月全国实际使用外资(FDI)金额94.08亿美元，同比增长24.13%（未含银行、证券、保险领域数据）。1-7月累计实际使用外资金额为713.92亿美元，同比增长7.09%。

分项数据看，服务业实际使用外资金额356.43亿美元，同比增长15.78%，在全国总量中的比重为49.93%，其中电气机械修理业、文化艺术业、广播电影电视业增长较快；制造业同比则下降2.42%，实际使用外资金额293.96亿美元。

就地区而言，欧盟、美国对华投资保持较快增长，对华实际投入外资金额分别增11.44%和16.72%。

历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):

13年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月

金额 94.08 143.89 92.56 84.35 124.21 82.14 92.7 117 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8

同比 24.13 20.12 0.29 0.4 5.65 6.32 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9

**下半年进出口增速有望企稳**

此前公布的7月进出口数据均优于预期，增强了市场对中国外贸前景的信心，沈丹阳预计，8月进出口也能保持良好态势，下半年有望进一步企稳。

“当前，国际市场的需求稳步提升，加上国务院出台的促进贸易便利化措施等一系列政策措施逐步得到落实，我国进出口增速有望在下半年进一步企稳。”沈丹阳在发布会上称。他同时指出，从商务部了解前两旬情况看，8月进出口很可能继续保持比较好的发展势头。

对于今年进出口增速8%的目标，他补充称，这是一个预测性、工作性目标，并没有列入到全国人大和政府工作报告中作为工作任务，考虑到当前世界经济复苏力度较弱，不确定因素依然很多，外贸发展仍面临不少风险和挑战，商务部将密切关注形势变化，抓好各项政策的落实，力争完成全年的目标。

受欧美经济复苏和国内需求反弹推动，中国7月进出口同比增速双双由负转正，出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，扭转6月分别下降3.1%和0.7%的滑落态势；7月贸易顺差为178.2亿美元。外贸数据进一步验证中国宏观经济缓中趋稳。但单月出现的“反弹小浪花”并不能扭转整体经济持续低位运行的态势，实现全年进出口8%的增长目标仍有难度。

此外，对于国务院近日正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区一事，沈丹阳称，自贸区设立的主要目的是要为全国深化改革开放积累经验，没有必要担心对香港贸易投资产生负面影响。自贸区将探索如何进一步以开放促发展、促改革、促创新，形成可复制、可推广的经验，服务全国的发展，在深化改革、加快政府职能转变、扩大服务业开放、创新投资管理模式、建立与试验区相适应的监管制度等很多方面，都将会有新的突破。

而就进口汽车价格畸高问题，沈丹阳称，有必要会同有关部门对《汽车品牌销售管理实施办法》进行修改完善，目前正在积极研究修订办法，把切实维护消费者合法权益放在优先位置，细化有关条款，在收取建店保证金、压库搭售等方面对供应商进行必要的限制。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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