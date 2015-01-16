中国去年12月实际使用外资133.2亿美元 同比增10.3%

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多46亿元
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。
路透上海1月16日 - 中国商务部周四晚间公布，去年12月实际使用外资(FDI)133.2亿美元，同比上升10.3%。
商务部新闻稿并公布，2014年全年实际使用外资1,195.6亿美元，同比增长1.7%。
历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :
2014年 金额 同比
12月 133.2 10.3
11月 103.6 22.2
10月 85.3 1.3
9月 90.1 1.9
8月 72 -14
7月 78.1 -16.95
6月 144.2 0.2
5月 86 -6.7
4月 87 3.4
3月 122 -1.5
2月 85.5 4.09
1月 107.6 16.1
2013年
12月 120.8 3.3
11月 85 2.4
10月 84.2 1.24
9月 88.4 4.88
8月 83.8 0.62
7月 94.1 24.1
6月 143.9 20.12
5月 92.6 0.29
4月 84.4 0.4
3月 124.2 5.65
2月 82.1 6.32
1月 92.7 -7.3
2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%。（完）
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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