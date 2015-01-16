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中国财经 | 2015年 1月 16日 星期五 08:29 BJT

中国去年12月实际使用外资133.2亿美元 同比增10.3%

路透上海1月16日 - 中国商务部周四晚间公布，去年12月实际使用外资(FDI)133.2亿美元，同比上升10.3%。

商务部新闻稿并公布，2014年全年实际使用外资1,195.6亿美元，同比增长1.7%。

历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :

2014年 金额 同比

12月 133.2 10.3

11月 103.6 22.2

10月 85.3 1.3

9月 90.1 1.9

8月 72 -14

7月 78.1 -16.95

6月 144.2 0.2

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1

2013年

12月 120.8 3.3

11月 85 2.4

10月 84.2 1.24

9月 88.4 4.88

8月 83.8 0.62

7月 94.1 24.1

6月 143.9 20.12

5月 92.6 0.29

4月 84.4 0.4

3月 124.2 5.65

2月 82.1 6.32

1月 92.7 -7.3

2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%。（完）

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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