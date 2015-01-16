中国2014年FDI同比微增1.7% 服务业利用外资保持增长（更新版）

(新增更多数据细节)

路透北京1月16日 - 中国商务部周四晚间公布，2014年12月实际使用外资(FDI)同比增长10.3%，全年FDI同比微增1.7%。商务部称，全年利用外资规模稳中有进，结构更趋合理，其中服务业实际使用外资保持增长。

商务部新闻稿显示，12月实际使用外资为133.2亿美元，全年为1,195.6亿美元。其中，服务业全年实际使用外资金额662.4亿美元，同比增长7.8%，在全国总量中的比重为55.4%。

“中部地区实际使用外资增长较快，东、西部地区实际使用外资规模稳定。”商务部表示。

细分来看，2014年全年，东部地区实际使用外资金额同比增长1.1%；中部和西部地区实际使用外资亦分别同比增长7.5%和1.6%。

具体到国家或地区，1-12月，实际投入外资金额排名前十位的国家/地区合计投入1,125.9亿美元，占全国实际使用外资金额的94.2%；同比增长2.7%。

其中，韩国和英国对华投资同比增幅较高，分别为29.8%和28%；日本、美国和东盟对华投资同比则大幅下降，欧盟28国对华投资亦小幅减少。

商务部此次未公布对外直接投资相关情况。

2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%。

历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :

2014年 金额 同比

12月 133.2 10.3

11月 103.6 22.2

10月 85.3 1.3

9月 90.1 1.9

8月 72 -14

7月 78.1 -16.95

6月 144.2 0.2

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1

2013年

12月 120.8 3.3

11月 85 2.4

10月 84.2 1.24

9月 88.4 4.88

8月 83.8 0.62

7月 94.1 24.1

6月 143.9 20.12

5月 92.6 0.29

4月 84.4 0.4

3月 124.2 5.65

2月 82.1 6.32

1月 92.7 -7.3（完）

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。