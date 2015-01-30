商务部：2014年中国吸收外资居全球第一 部分因美国公司回购海外股份

路透北京1月30日 - 针对联合国指出2014年中国吸收外资规模首次居世界第一，中国商务部新闻发言人孙继文指出，近年来中国吸引外资规模一直保持在较高水平，而去年美国威瑞森公司向其英国股东沃达丰(VOD.O)回购股份，使当年流入美国的外资净值大幅减少，令美国在全球的位次也从2013年的第一位降至第三位。

刊登在商务部网站的新闻稿指出，近年来，中国政府加快构建开放型经济新体制，进一步扩大对外开放，加快政府职能转变，大力推进以简政放权为重点的各项改革，在中国（上海）自由贸易试验区探索对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，同时加大对外商投资企业合法权益的保护，吸引外资规模一直保持在较高水平。

孙继文称，美国一直是全球吸收外资第一大国。2014年，美国威瑞森公司以1,300亿美元向其英国股东沃达丰回购股份，使当年流入美国的外资净值大幅减少，导致2014年美国吸收外资大幅减少至860亿美元，美国在全球的位次也从2013年的第一位降至第三位。

此前，联合国贸发会议发布的《全球投资趋势监测报告》称，2014年全球外国直接投资流入量达1.26万亿美元，比2013年下跌8%。中国2014年吸收外资规模达1,196亿美元（不含银行、证券、保险领域），同比增长1.7%，外资流入量首次成为全球第一。

中国商务部发言人沈丹阳稍早称，中国利用外资还会是平稳增长的态势，今后几年对外投资的速度可能比吸收外资更快些。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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