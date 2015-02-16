中国1月FDI同比增近30% 预计今年吸收外资规模持稳（更新版）

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
(新增更多发布会内容)
路透北京2月16日 - 最新数据显示，今年1月中国对外投资和吸引外资均高速增长，中国商务部预计全国吸收外资规模保持稳定，2015年将大幅缩减外商投资准入限制，推动各领域进一步扩大开放。
中国商务部周一公布，今年1月实际使用外资(FDI)139.2亿美元，同比上升29.4%。1月实现对外非金融类直接投资622.8亿元人民币（折合101.7亿美元)，同比增长40.6%。
“我们预计2015年全国吸收外资规模还将保持稳定。”商务部新闻发言人沈丹阳表示，目前世界经济复苏缓慢，国际引资竞争日趋激烈，国内经济下行压力较大，给吸收外资带来困难挑战，但考虑到中国较强的引资竞争力，进一步推进改革扩大开放等举措，FDI还会持稳。
沈丹阳指出，今年会深化外商投资管理体制改革，统一内外资法律法规，促进投资环境透明化和便利化；将修订并发布《外商投资产业指导目录》，大幅度缩减外商投资的准入限制，推动各领域进一步扩大开放。
中国2014年实际使用外资(FDI)为1,195.6亿美元，较上年增长1.7%。外资流入量首次成为全球第一。
对于近期松下、东芝、西铁城等日资企业在中国关停工厂，沈丹阳表示，近年来受中国劳动力、土地等成本上升，经济发展速度放缓，以及一些外商投资企业经营不善等因素的影响，有少数跨国公司对其在中国的业务进行调整，包括关停个别工厂，但是总体上看数量是有限的。
“跨国公司在实施全球化战略过程中，经常采取兼并重组等措施，对其全球业务调整和布局，我们认为这属于企业正常经营活动。”他援引2014年数据称，2014年日资企业的终止和减资情况较平稳，终止企业数基本和2013年持平，减资的企业数下降了3.2%，并没有出现日资企业全面退出的情况。
商务部新闻稿显示，今年1月金融服务业吸收外资大幅增长，高端制造业领域外商投资活跃，1月制造业领域实际使用外资39.5亿美元，占全国吸收外资总量的比重为28.4%，同比增长13.9%。
**外贸将保持适度增长**
对于1月外贸数据意外大跌，沈丹阳解释主要基于两个原因，一是国际市场大宗商品价格持续走低，这种情况下企业有买涨不买落心理，因此把进口相应的推后，使得国内大宗商品进口量价齐跌；二是工作日的因素，一月份共有21个工作日，比去年同期少了一个工作日。
提及今年的外贸形势，他认为仅就规模和增速而言，形势是相当复杂和严峻的；但如果从外贸结构调整和外贸发展的质量情况来看，可以有乐观的一面。
“全年外贸将是怎样的一个总体态势，至少还要再观察一两个月，才能看的比较清楚。外贸保持适度的增长，我们是有信心的。”
他同时谈及1月巨额贸易顺差，称现阶段中国的贸易顺差是经济全球化背景下，中外经济结构差异和国际分工不同的客观反映，也是发展中国家工业化进程中普遍要经历的阶段，而且1月数据不具备典型意义，不意味着全年贸易顺差会大幅扩大。
他强调，尽管中国贸易的顺差不是一下能够根本扭转改变的，“但我们还是一直坚持进口和出口并重，从不刻意追求贸易顺差。”
中国1月外贸衰退的程度令人大跌眼镜：当月进出口总值同比萎缩10.9%，伴随进口创下金融危机后的最大降幅，衰退型的贸易顺差也创出600亿美元的新纪录，内需和外需双双开年不利，预示今年经济下行压力更重。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。