中国3月实际使用外资124亿美元 同比增长2.2%--商务部

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透北京4月16日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资(FDI)124亿美元，同比增长2.2%。1-3月实际使用外资(FDI)348.8亿美元，同比增长11.3%。
商务部新闻稿并称，3月对外非金融类直接投资83.9亿美元，同比增长0.4%；1-3月对外非金融类直接投资257.9亿美元，同比增长29.6%。
历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :
2015年 金额 同比
3月 124 2.2
2月 85.6 0.9
1月 139.2 29.4
2014年
12月 133.2 10.3
11月 103.6 22.2
10月 85.3 1.3
9月 90.1 1.9
8月 72 -14
7月 78.1 -16.95
6月 144.2 0.2
5月 86 -6.7
4月 87 3.4
3月 122 -1.5
2月 85.5 4.09
1月 107.6 16.1
中国2014年实际使用外资(FDI)为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。（完）
(发稿 宿泱韫；撰写 沈燕；审校 黄凯)
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路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。