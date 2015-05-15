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中国财经 | 2015年 5月 15日 星期五 10:12 BJT

中国4月实际使用外资96.1亿美元 同比增长10.5%--商务部

路透北京5月15日 - 中国商务部周五公布，4月实际使用外资(FDI)96.1亿美元，同比增长10.5%。1-4月实际使用外资(FDI)444.9亿美元，同比增长11.1%。

商务部新闻稿并称，中国1-4月对外非金融类直接投资349.7亿美元，同比增长36.1%。

历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :

2015年 金额 同比

4月 96.1 10.5

3月 124 2.2

2月 85.6 0.9

1月 139.2 29.4

2014年

12月 133.2 10.3

11月 103.6 22.2

10月 85.3 1.3

9月 90.1 1.9

8月 72 -14

7月 78.1 -16.95

6月 144.2 0.2

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1

中国2014年实际使用外资(FDI)为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。（完）

(发稿 宿泱韫；撰写 李文科；审校 林高丽)

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