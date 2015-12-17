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中国财经 | 2015年 12月 17日 星期四 10:17 BJT

中国11月对外直接投资89.2亿美元 同比增长12.6%--商务部

路透北京12月17日 - 中国商务部周四称，11月中国对外直接投资89.2亿美元，同比增长12.6%。1-11月同比增长16%。

1-11月中国境内投资者共对全球153个国家、地区的5,985家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现对外投资6,461.6亿元人民币（折合1,041.3亿美元），同比增长16%。

商务部此前公布，1-11月对外投资合作继续保持良好发展态势，中国非金融类对外直接投资（ODI）1,041.3亿美元，同比增长16%。预计将超额完成全年10%的增长目标。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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