中国11月对外直接投资89.2亿美元 同比增长12.6%--商务部

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京12月17日 - 中国商务部周四称，11月中国对外直接投资89.2亿美元，同比增长12.6%。1-11月同比增长16%。
1-11月中国境内投资者共对全球153个国家、地区的5,985家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现对外投资6,461.6亿元人民币（折合1,041.3亿美元），同比增长16%。
商务部此前公布，1-11月对外投资合作继续保持良好发展态势，中国非金融类对外直接投资（ODI）1,041.3亿美元，同比增长16%。预计将超额完成全年10%的增长目标。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。