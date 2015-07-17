中国上半年FDI同比增长8% 其中服务业FDI增长23%--商务部副部长

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月17日 - 中国商务部副部长王受文周五表示，今年上半年实际利用外资（FDI）同比增长8%，其中服务业利用外资增长23%，在整个利用外资金额中占比达到60%以上。
他在国务院政策例行吹风会上并表示，当前外贸遇到的困难主要还是国际市场需求不足，但整体来看，目前外贸出口出现一个企稳的态势，进口降幅在收窄。
王受文并透露，国务院通过的支持进出口稳定增长的政策意见近期将会对外公布。
商务部此前数据显示，今年前五个月累计使用外资3,309.5亿元人民币（折538.3亿美元），同比增长10.5%。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。