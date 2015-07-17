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中国财经 | 2015年 7月 17日 星期五 14:49 BJT

中国上半年FDI同比增长8% 其中服务业FDI增长23%--商务部副部长

路透北京7月17日 - 中国商务部副部长王受文周五表示，今年上半年实际利用外资（FDI）同比增长8%，其中服务业利用外资增长23%，在整个利用外资金额中占比达到60%以上。

他在国务院政策例行吹风会上并表示，当前外贸遇到的困难主要还是国际市场需求不足，但整体来看，目前外贸出口出现一个企稳的态势，进口降幅在收窄。

王受文并透露，国务院通过的支持进出口稳定增长的政策意见近期将会对外公布。

商务部此前数据显示，今年前五个月累计使用外资3,309.5亿元人民币（折538.3亿美元），同比增长10.5%。（完）

欲览发布会文字实录，请点击链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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