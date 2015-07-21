服务业拉动中国上半年FDI增长8.3% 下半年出口和消费料改善（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京7月21日 - 中国商务部周二公布，上半年实际使用外资（FDI）同比增长8.3%，其中增长较快的服务业FDI占比超过六成并创出新高；预计下半年出口形势总体会好于上半年，消费市场也有望继续企稳回升。
商务部数据显示，中国6月FDI金额同比增长0.7%，为895.7亿元人民币(折145.8亿美元)。上半年FDI为4,205.2亿元人民币(折684.1亿美元)；同期非金融对外直接投资（ODI）增长29.2%，至3,432亿元人民币(折560亿美元)。
上半年服务业实际使用外资434.3亿美元，同比增长23.6%，在全国总量中的比重创新高，达63.5%；其中，金融服务业、综合技术服务业、科学研究业实际使用外资增幅显着，同比分别增长426.7%、46.2%、和109.4%。
商务部发言人沈丹阳在记者会上分析称，中国服务业市场规模非常广大，商机多；服务业是产业结构调整未来发展的重点，政府给于很多政策支持；而且服务业领域开放进一步扩大。
同时，上半年制造业实际使用外资208.6亿美元，同比下降8.4%，在全国总量中的比重为30.5%。
外贸方面，沈丹阳指出今年虽然出口仅同比增1%，但也再次突破万亿美元， 如果横向比，无论是规模还是增速，都是全球各主要经济体中表现最好的。
他进一步指出，上半年出口增长不够强劲，首要原因是全球经济持续的低迷，外需仍然不振；二是由于主要市场国家货币兑美元大幅度贬值，而人民币汇率基本保持稳定，造成出口竞争力有所下降；三是传统的出口竞争力有所削弱，而竞争新优势尚未形成。
“对下半年出口形势，我们总体判断会好于上半年。”沈丹阳表示。
他称，尽管全球经济环境不确定性因素依然很多，但全球经济特别是美国经济正在缓慢的复苏之中；而国内有针对性的措施也会激发企业活力。
最近，国务院常务会议研究通过了由商务部牵头拟定的《关于支持进出口稳定增长的若干意见》，从改善环境、强化政策保障、加快推进改革、突出创新驱动等多个方面提出了新的要求。这些要求聚焦企业关注的困难和问题，比如企业关注贸易便利化、收费过多、出口退税等问题是不是可以快一点解决，这些问题在新的文件当中都提出了新的要求。
沈丹阳并称，随着稳增长、扩内需积极因素的累计和政策作用的持续显现，下半年消费市场有望继续企稳回升，并且保持在合理的运行区间。
中国商务部副部长王受文稍早表示，当前外贸遇到的困难主要还是国际市场需求不足，但整体来看，目前外贸出口出现一个企稳的态势，进口降幅在收窄。
中国6月外贸数据优于预期，以美元计价，中国6月出口同比增长2.8%，进口同比下降6.1%；当月贸易顺差465.36亿美元。出口同比增速四个月来首次转正，进口降幅则为年内最小。下半年外贸预计有所改善，但全年实现6%的外贸增长目标仍不太可能。
历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) CNFDI=ECI:
历史FDI数据实际投资额及同比变动CNFDI=ECI:
2015年 金额 同比（%） 金额 同比（%）
（亿美元） （亿元人民币）
6月 145.8 895.7 0.7
5月 93.3 573.5 7.8
4月 96.1 590.4 10.5
3月 124 763.8 2.2
2月 85.6 526.6 0.9
1月 139.2 29.4
2014年
12月 133.2 10.3
11月 103.6 22.2
10月 85.3 1.3
9月 90.1 1.9
8月 72 -14
7月 78.1 -16.95
6月 144.2 0.2
5月 86 -6.7
4月 87 3.4
3月 122 -1.5
2月 85.5 4.09
1月 107.6 16.1
中国2014年实际使用外资(FDI)为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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