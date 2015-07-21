服务业拉动中国上半年FDI增长8.3% 下半年出口和消费料改善（更新版）

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路透北京7月21日 - 中国商务部周二公布，上半年实际使用外资（FDI）同比增长8.3%，其中增长较快的服务业FDI占比超过六成并创出新高；预计下半年出口形势总体会好于上半年，消费市场也有望继续企稳回升。

商务部数据显示，中国6月FDI金额同比增长0.7%，为895.7亿元人民币(折145.8亿美元)。上半年FDI为4,205.2亿元人民币(折684.1亿美元)；同期非金融对外直接投资（ODI）增长29.2%，至3,432亿元人民币(折560亿美元)。

上半年服务业实际使用外资434.3亿美元，同比增长23.6%，在全国总量中的比重创新高，达63.5%；其中，金融服务业、综合技术服务业、科学研究业实际使用外资增幅显着，同比分别增长426.7%、46.2%、和109.4%。

商务部发言人沈丹阳在记者会上分析称，中国服务业市场规模非常广大，商机多；服务业是产业结构调整未来发展的重点，政府给于很多政策支持；而且服务业领域开放进一步扩大。

同时，上半年制造业实际使用外资208.6亿美元，同比下降8.4%，在全国总量中的比重为30.5%。

外贸方面，沈丹阳指出今年虽然出口仅同比增1%，但也再次突破万亿美元， 如果横向比，无论是规模还是增速，都是全球各主要经济体中表现最好的。

他进一步指出，上半年出口增长不够强劲，首要原因是全球经济持续的低迷，外需仍然不振；二是由于主要市场国家货币兑美元大幅度贬值，而人民币汇率基本保持稳定，造成出口竞争力有所下降；三是传统的出口竞争力有所削弱，而竞争新优势尚未形成。

“对下半年出口形势，我们总体判断会好于上半年。”沈丹阳表示。

他称，尽管全球经济环境不确定性因素依然很多，但全球经济特别是美国经济正在缓慢的复苏之中；而国内有针对性的措施也会激发企业活力。

最近，国务院常务会议研究通过了由商务部牵头拟定的《关于支持进出口稳定增长的若干意见》，从改善环境、强化政策保障、加快推进改革、突出创新驱动等多个方面提出了新的要求。这些要求聚焦企业关注的困难和问题，比如企业关注贸易便利化、收费过多、出口退税等问题是不是可以快一点解决，这些问题在新的文件当中都提出了新的要求。

沈丹阳并称，随着稳增长、扩内需积极因素的累计和政策作用的持续显现，下半年消费市场有望继续企稳回升，并且保持在合理的运行区间。

中国商务部副部长王受文稍早表示，当前外贸遇到的困难主要还是国际市场需求不足，但整体来看，目前外贸出口出现一个企稳的态势，进口降幅在收窄。

中国6月外贸数据优于预期，以美元计价，中国6月出口同比增长2.8%，进口同比下降6.1%；当月贸易顺差465.36亿美元。出口同比增速四个月来首次转正，进口降幅则为年内最小。下半年外贸预计有所改善，但全年实现6%的外贸增长目标仍不太可能。

历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) CNFDI=ECI:

历史FDI数据实际投资额及同比变动CNFDI=ECI:

2015年 金额 同比（%） 金额 同比（%）

（亿美元） （亿元人民币）

6月 145.8 895.7 0.7

5月 93.3 573.5 7.8

4月 96.1 590.4 10.5

3月 124 763.8 2.2

2月 85.6 526.6 0.9

1月 139.2 29.4

2014年

12月 133.2 10.3

11月 103.6 22.2

10月 85.3 1.3

9月 90.1 1.9

8月 72 -14

7月 78.1 -16.95

6月 144.2 0.2

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1

中国2014年实际使用外资(FDI)为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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