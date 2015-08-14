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中国财经 | 2015年 8月 14日 星期五 11:13 BJT

中国商务部：1-7月非金融对外直接投资同比增20.8%至635亿美元

路透北京8月14日 - 中国商务部周五称，今年1-7月非金融对外直接投资同比增长20.8%，至635亿美元。

中国1-6月非金融对外直接投资3,432亿元人民币(折560亿美元)，同比增长29.2%。

中国商务部周四公布，今年7月实际使用外资（FDI）金额同比增长5.2%，较前月的0.7%大幅提升。

中国1-7月实际使用外资4,711亿元人民币(折766亿美元)，同比增长7.9%。路透测算，7月FDI约为506亿元人民币（82亿美元）。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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