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中国财经 | 2015年 9月 10日 星期四 11:17 BJT

中国商务部：8月实际使用外资同比增长22%

路透北京9月10日 - 中国商务部周四公布，今年8月实际使用外资（FDI）金额同比增长22%，较前月的5.2%大幅提升。

新华社援引商务部数据称，中国8月实际使用外资542亿元人民币(折87.1亿美元)。

中国2014年实际使用外资金额为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。

历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):

2015年 金额 同比（%） 金额 同比（%）

（亿美元） （亿元人民币）

8月 87.1 542 22

7月 82 506 5.2

6月 145.8 895.7 0.7

5月 93.3 573.5 7.8

4月 96.1 590.4 10.5

3月 124 763.8 2.2

2月 85.6 526.6 0.9

1月 139.2 29.4

2014年

12月 133.2 10.3

11月 103.6 22.2

10月 85.3 1.3

9月 90.1 1.9

8月 72 -14

7月 78.1 -16.95

6月 144.2 0.2

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1 （完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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