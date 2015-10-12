中国1-9月FDI同比增长超9%达5,847.4亿元人民币

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月12日 - 中国央视新闻报导称，今年1-9月利用外资呈现良好势头，全国设立外商投资企业18,980家，实际使用外资5,847.4亿元人民币，同比增长均超过9%。
央行引述商务部最新统计称，中国吸引外资的强势回升与全面深化改革开放、在更高平台上打造更新更好的营商环境密不可分。
商务部此前数据显示，1-8月实际使用外资（FDI）金额为5,252.8亿元人民币（折853.4亿美元），同比增长9.2%。8月单月为542亿元(折87.1亿美元)。
路透据此测算9月单月FDI为594.6亿元人民币。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。