版本:
中国
中国财经 | 2015年 10月 12日 星期一 09:48 BJT

中国1-9月FDI同比增长超9%达5,847.4亿元人民币

路透北京10月12日 - 中国央视新闻报导称，今年1-9月利用外资呈现良好势头，全国设立外商投资企业18,980家，实际使用外资5,847.4亿元人民币，同比增长均超过9%。

央行引述商务部最新统计称，中国吸引外资的强势回升与全面深化改革开放、在更高平台上打造更新更好的营商环境密不可分。

商务部此前数据显示，1-8月实际使用外资（FDI）金额为5,252.8亿元人民币（折853.4亿美元），同比增长9.2%。8月单月为542亿元(折87.1亿美元)。

路透据此测算9月单月FDI为594.6亿元人民币。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐