版本:
中国
中国财经 | 2015年 10月 15日 星期四 10:13 BJT

中国前三季非金融对外直接投资同比增16.5%至873亿美元

路透北京10月15日 - 新华社周四引述中国商务部报导，中国前三季度非金融对外直接投资(ODI)同比增长16.5%,至873亿美元。

商务部此前公布，外商投资总体规模实现稳定增长，9月实际使用外资(FDI)594.7亿元人民币（折95.6亿美元），同比增长7.1%；前九个月累计使用外资5,847.4亿元人民币（折949亿美元），同比增长9%。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐