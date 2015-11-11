中国1-10月FDI同比增长8.6% 服务业吸收外资规模为制造业两倍（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(新增更多细节)
路透北京11月11日 - 中国商务部周三公布，中国10月实际使用外资(FDI)87.7亿美元，同比增长4.2%；整个1-10月累计吸收外资1,036.8亿美元，同比增长8.6%，外商投资总体规模实现稳定增长。
商务部网站刊登新闻稿并显示，吸收外资行业结构进一步优化，服务业尤其高技术服务业使用外资规模高速增长，1-10月服务业累计吸收外资规模为制造业的近两倍。
分行业来看，1-10月服务业FDI 634.2亿美元，同比增长19.4%，在全国总量中的比重为61.2%；其中高技术服务业FDI 67.6亿美元，同比增长57.5%。
同期，制造业FDI 326亿美元，同比增长仅有0.2%，在全国总量中占比31.4%；但高技术制造业FDI同比增长11.6%至75.8亿美元。
商务部称，自贸试验区拉动作用明显，随着自由贸易试验区改革的不断深化，1-10月东部地区实际使用外资金额884.1亿美元，同比增长10.1%；长江经济带区域新设立外商投资企业9,859家，同比增长7.8%，占全国新设企业总数的47%。
外资并购交易也很活跃。1-10月以并购方式设立外商投资企业1,122家，实际使用外资金额159.8亿美元，同比分别增长16%和176.9%；实际使用外资中并购所占比重由上年同期的6%上升到15.4%。
中国2014年实际使用外资金额为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。
历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):
2015年 金额 同比（%） 金额 同比（%）
（亿美元） （亿元人民币）
10月 87.7 546.8 4.2
9月 95.6 594.7 7.1
8月 87.1 542 22
7月 82 506 5.2
6月 145.8 895.7 0.7
5月 93.3 573.5 7.8
4月 96.1 590.4 10.5
3月 124 763.8 2.2
2月 85.6 526.6 0.9
1月 139.2 29.4
2014年
12月 133.2 10.3
11月 103.6 22.2
10月 85.3 1.3
9月 90.1 1.9
8月 72 -14
7月 78.1 -16.95
6月 144.2 0.2
5月 86 -6.7
4月 87 3.4
3月 122 -1.5
2月 85.5 4.09
1月 107.6 16.1 （完）
欲览详情，请点击商务部网站链接 here
(发稿 沈燕/乔艳红; 审校 黄凯)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。