中国1-10月FDI同比增长8.6% 服务业吸收外资规模为制造业两倍（更新版）

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路透北京11月11日 - 中国商务部周三公布，中国10月实际使用外资(FDI)87.7亿美元，同比增长4.2%；整个1-10月累计吸收外资1,036.8亿美元，同比增长8.6%，外商投资总体规模实现稳定增长。

商务部网站刊登新闻稿并显示，吸收外资行业结构进一步优化，服务业尤其高技术服务业使用外资规模高速增长，1-10月服务业累计吸收外资规模为制造业的近两倍。

分行业来看，1-10月服务业FDI 634.2亿美元，同比增长19.4%，在全国总量中的比重为61.2%；其中高技术服务业FDI 67.6亿美元，同比增长57.5%。

同期，制造业FDI 326亿美元，同比增长仅有0.2%，在全国总量中占比31.4%；但高技术制造业FDI同比增长11.6%至75.8亿美元。

商务部称，自贸试验区拉动作用明显，随着自由贸易试验区改革的不断深化，1-10月东部地区实际使用外资金额884.1亿美元，同比增长10.1%；长江经济带区域新设立外商投资企业9,859家，同比增长7.8%，占全国新设企业总数的47%。

外资并购交易也很活跃。1-10月以并购方式设立外商投资企业1,122家，实际使用外资金额159.8亿美元，同比分别增长16%和176.9%；实际使用外资中并购所占比重由上年同期的6%上升到15.4%。

中国2014年实际使用外资金额为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。

历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):

2015年 金额 同比（%） 金额 同比（%）

（亿美元） （亿元人民币）

10月 87.7 546.8 4.2

9月 95.6 594.7 7.1

8月 87.1 542 22

7月 82 506 5.2

6月 145.8 895.7 0.7

5月 93.3 573.5 7.8

4月 96.1 590.4 10.5

3月 124 763.8 2.2

2月 85.6 526.6 0.9

1月 139.2 29.4

2014年

12月 133.2 10.3

11月 103.6 22.2

10月 85.3 1.3

9月 90.1 1.9

8月 72 -14

7月 78.1 -16.95

6月 144.2 0.2

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1 （完）

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