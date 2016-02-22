去年四季度境外对中国境内金融机构直接投资净流入环比降逾九成

中国2016年四季度GDP同比增6.8%超预期 全年增长6.7%--统计局
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。
路透上海2月22日 - 中国国家外汇管理局周一称，去年四季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入10.76亿元人民币，较三季度的150.51亿元大幅下降超九成。而去年四季度中国境内金融机构对境外直接投资净流出433.90亿元，较三季度的72.96亿元大增近五倍。
外管局网站新闻稿并称，去年全年境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入500.14亿元，较2014年略降3.67%；而中国境内金融机构对境外直接投资净流出为745.87亿元，较2014年大增逾九成。
外管局公布的2015年末境外投资者对中国境内金融机构直接投资存量8,341.05亿元，较上年的7,361.2亿元增加13.31%；中国境内金融机构对境外直接投资存量11,116.31亿元，较上年的8,233.3亿元增加35.02%。
按美元计价，2015年第四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入1.68亿美元，中国境内金融机构对境外直接投资净流出67.88亿美元。2015年全年，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入81.06亿美元；中国境内金融机构对境外直接投资净流出118.55亿美元。
2015年末，境外投资者对中国境内金融机构直接投资存量1,284.50亿美元，较2014年的1,203亿美元增6.77%；中国境内金融机构对境外直接投资存量1,711.89亿美元，较上年增加27.23%。 （完）
更多细节，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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