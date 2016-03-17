中国商务部预计3月后外贸降幅逐步收窄 今年推动放宽外资准入（更新版）

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路透北京3月17日 - 中国商务部周四表示，今年外贸形势总体比去年更复杂严峻，但考虑到中国仍具有较强比较优势，且外贸新的增长动能正在积聚，预计3月以后外贸进出口同比降幅将逐步收窄。

商务部发言人沈丹阳在例行发布会上并称，今年中国对外投资增速肯定会超过利用外资的增速，商务部将提高利用外资水平，继续推动放宽金融等服务业领域外资准入限制。

他指出，一系列有很强针对性的政策措施或正在实施，或将要出台，外贸新的增长动能正在积聚。“我们预计3月份以后，外贸降幅将呈逐步收窄走势，外贸将向回稳向好的方向发展。”

谈到今年前两月外贸疲软，沈丹阳指出，该数据有许多不可比因素，不能全面反映全年外贸走势。2015年前两个月基数较高，1月出口出口额为全年第三高；2月出口同比增速48.2%为全年最高。

受季节性因素和外需疲弱影响，中国2月以美元计出口同比创近七年最大降幅；进口依然是连续16个月负增长。1-2月累计出口同比下降17.8%，进口同比下降16.7%--海关。

沈丹阳援引商务部对全国20个省市调研情况称，企业普遍反映“2016年的外贸形势总体上确实比2015年更加复杂严峻，2015年存在的困难不仅没有减少，甚至有加重的趋势。”

不过，中国与发达国家、发展中国家产业结构仍具有较强的互补性，基础设施完善、产业配套完备、营商环境持续改善，具有较强的综合竞争优势和比较优势，中国外贸发展的基本面并没有改变。而且外贸新业态蓬勃发展，外贸新的增长动能正在积聚。

他提到，商务部正会同各有关方面正在实施或将要出台一系列有很强针对性的政策措施或，包括大力清理规范进出口环节收费，制订收费的正面清单；进一步提高贸易便利化水平。

上述措施还包括：优化出口退税率结构，确保及时足额退税；加大出口信保和融资支持力度，增加短期出口信用保险规模，对成套设备出口融资保险应保尽保；鼓励跨境电商等新型商业模式创新，着力培育外贸竞争新优势等等。

中国2015年初设定进出口增速目标6%，而全年实际为下降7%。国务院总理李克强上周作的政府工作报告时，并未给出今年外贸定量目标，只是强调多措并举，遏制进出口下滑势头，进出口回稳向好，国际收支基本平衡。

中国商务部部长高虎城此前表示，今年1-2月中国出口下探主要是受全球经济贸易低迷和传统春节因素的影响，有信心实现今年外贸“回稳向好”的目标。

**推动放宽外资准入**

商务部最新数据显示，1-2月中国实际使用外资(FDI)同比增长2.7%，至1,418.8亿元人民币（折225.2亿美元），服务业实际吸收外资继续增长，中西部地区合同外资大幅增长。2月FDI 84.4亿美元，同比增长1.8%。

前两月非金融类对外直接投资(ODI)1,959.7亿元人民币（折299.2亿美元），同比增长71.8%；2月新增ODI投资179亿美元，同比增长1.5倍，超过去年前两个月之和。

“今年的对外投资增速肯定会超过利用外资的增速。”沈丹阳在发布会上称，但就总规模而言，目前还不好说。

他指出，商务部接下来将会推动放宽投资准入、深化外资管理体制改革、优化外资区域布局、提高自贸试验区建设水平、创新国家级经济技术开发区体制机制，按照国际高标准改善投资环境“六措并举”，切实做好今年的利用外资工作。

具体而言，将继续推动放宽金融、教育、文化等服务业领域外资准入限制，进一步放开一般制造业。商务部还将修订《中西部地区外商投资优势产业目录》，引导外资更多投向中西部地区。

今年中国政府工作报告提出，要提高利用外资水平。继续放宽投资准入，扩大服务业和一般制造业开放，扩大自贸试验区试点。中国将营造更加公平、更为透明、更可预期的投资环境，中国要始终成为富有吸引力的外商投资热土。

历史FDI数据实际投资额及同比变动(%) ：

2016年 金额 同比（%） 金额 同比（%）

（亿美元） （亿元人民币）

2月 84.4 536.3 1.8

1月 140.7 882.5 3.2

2015年 金额 同比（%） 金额 同比（%）

（亿美元） （亿元人民币）

12月 122.3 770.2 -5.8

11月 103.6 649 1.9

10月 87.7 546.8 4.2

9月 95.6 594.7 7.1

8月 87.1 542 22

7月 82 506 5.2

6月 145.8 895.7 0.7

5月 93.3 573.5 7.8

4月 96.1 590.4 10.5

3月 124 763.8 2.2

2月 85.6 526.6 0.9

1月 139.2 29.4 （完）