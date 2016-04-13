中国商务部：3月实际FDI增速7.8%创七个月新高 一季度增4.5%（更新版）

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
(新增更多数据细节)
路透北京4月13日 - 中国商务部周二晚间公布，3月全国实际使用外资金额（FDI）823.4亿元人民币（折129亿美元），同比增速7.8%创七个月新高；一季度FDI则同比增长4.5%。
商务部网站新闻稿指出，1-3月实际使用外资金额2,242.1亿元（折354.2亿美元）（未含银行、证券、保险领域数据）；全国新设立外商投资企业5,956家，比去年同期增长1.6%。
商务部外资司负责人称，一季度全国吸收外资中，服务业实际使用外资1,543.8亿元，同比增长7.6%，在全国总量中的比重为68.9%；高技术服务业FDI同比增长104.3%，其中的数字内容及相关服务、信息技术服务实际使用外资涨幅较高。
“一带一路”相关国家对中国投资增长。1-3月，前10位国家/地区（以实际投入外资金额计）实际投入外资总额334.4亿美元，占全国实际使用外资金额的94.4%，同比增长1.5%。
“一带一路”相关国家对华投资新设立企业558家，同比增长21.6%，实际投入外资金额18.4亿美元，同比增长8%。
对中国投资前10位国家/地区依次为：香港、澳门、韩国、新加坡、美国、台湾、日本、英国、德国和卢森堡。一季度东盟对中国实际投入外资金额18.1亿美元，同比增长33.9%；欧盟28国实际投入外资金额27.3亿美元，同比增长34.8%。
西部地区吸收外资大幅增长。1-3月，西部地区实际使用外资213.2亿元，同比增长42.5%，远高于全国增幅。一季度实际使用外资中并购所占比重由2015年同期的17.9%继续上升到22.7%。
历史FDI数据实际投资额及同比变动(%)
2016年 金额 金额 同比（%）
（亿美元）（亿元人民币）
3月 129 823.4 7.8
2月 84.4 536.3 1.8
1月 140.7 882.5 3.2
2015年 金额 金额 同比（%）
（亿美元）（亿元人民币）
12月 122.3 770.2 -5.8
11月 103.6 649 1.9
10月 87.7 546.8 4.2
9月 95.6 594.7 7.1
8月 87.1 542 22
7月 82 506 5.2
6月 145.8 895.7 0.7
5月 93.3 573.5 7.8
4月 96.1 590.4 10.5
3月 124 763.8 2.2
2月 85.6 526.6 0.9（完）
(发稿 宿泱韫；审校 张喜良)
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