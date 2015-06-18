中国1-5月服务业FDI占比超六成 下半年外贸料见好转--商务部（更新版）

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路透北京6月11日 - 中国商务部周四公布，5月实际使用外资(FDI)金额573.5亿元人民币（折93.3亿美元），同比增长7.8%；前五个月来看，服务业吸收外资占比超过六成，而制造业占比仅有三成。

商务部新闻发言人沈丹阳在记者会并称，年初以来中国外贸形势比较严峻，预计下半年有所好转，力争实现全年出口增长目标。他并重申，中国没有刻意追求贸易顺差。

“今年到目前为止，外贸的形势比较严峻。”沈丹阳称，出口面临的三大压力主要是“外需持续低迷、传统竞争优势减弱、部分主要市场国家的货币兑美元大幅度减值”。

他表示，商务部正会用有关部门制定新措施来稳外贸，重点是要帮助企业减负和助力。

他并透露，目前企业比较着急或者反应比较多的、需要政策措施加以推进的主要由三个方面：一是进出口环节税费需要进一步减免，二是融资难和融资贵问题没有得到很好解决，三是贸易便利化，包括跨境电子商务方面都希望有进一步举措出台。

“随着这一系列的政策措施逐步推出或见效，随着全球经济缓慢复苏，我们预计下半年外贸情况会有所好转，...千方百计力争实现全年外贸出口的增长的目标。”他称。

中国2015年进出口增速目标为6%。但5月出口同比下降2.5%，进口下降17.6%，反映外需仍然偏弱而内需迟迟不见改善；当月贸易顺差被动扩大至594.88亿美元。二季度国内生产总值(GDP)跌破7%的几率增大。

针对贸易顺差被动扩大的局面，沈丹阳重申，中国并没有刻意追求外贸顺差，而现在外贸顺差增长比较快，主要是由于国际大宗商品价格下跌和内需不振拉低进口所致。

他指出，经初步测算，今年前五个月成品油、钢材、铁矿砂、原油等大宗商品价格下跌导致外贸顺差增加近800亿美元，剔除这一部分金额以后，顺差规模将减少36.7%。

“下半年，如果大宗商品价格能够进一步回升，我们的进口措施进一步落实到位，顺差增速势必有所放缓。”沈丹阳表示。

**服务业吸收外资占比超六成**

商务部公布数据显示，前五个月累计使用外资3,309.5亿元（折538.3亿美元），同比增长10.5%。

其中，服务业实际使用外资339.4亿美元，同比增长23.5%，在全国总量中占比63%；制造业使用外资165.7亿美元，同比下降5%，占比30.8%。

与此同时，今年1-5月中国境内投资者累计实现非金融类对外投资2,783.6亿元 (折合454.1亿美元)，同比增长47.4%；而截至5月底，中国累计非金融类对外直接投资已经达到4.5万亿元。

中国2014年全年实际使用外资为1,195.6亿美元，较上年增长1.7%。

在谈到中澳达成自贸协议时，沈丹阳透露，经过测算，协定实施后，将使中国对澳大利亚出口的产品获得16.6亿美元的关税减免，其中服装和皮革、电子和机械产品等减免金额加总可以占到减免总额的90%以上。

至于中欧投资协定谈判，他称，现在已经商定今年下半年至少再举行两轮谈判，以争取尽快取得实质性的进展，但目前尚无具体时间表。

针对最近有媒体报导称中国加入世界贸易组织（WTO）时15年保护期将在今年7月1日到期，沈丹阳指出，中国在2010年1月1日，已经履行完毕所有产品的降税承诺，所以今年7月1日以后关税总水平仍会保持基本平稳。

“不会出现个别媒体所说的因保护期到期而导致进口商品价格大幅度下降的情况。”他说。

历史FDI数据实际投资额及同比变动:

2015年 金额 同比（ 金额 同比

（亿美元） %） （亿元人民 （%）

币）

5月 93.3 573.5 7.8

4月 96.1 590.4 10.5

3月 124 763.8 2.2

2月 85.6 526.6 0.9

1月 139.2 29.4

2014年

12月 133.2 10.3

11月 103.6 22.2

10月 85.3 1.3

9月 90.1 1.9

8月 72 -14

7月 78.1 -16.95

6月 144.2 0.2

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1

注：商务部自2015年2月起开始发布以人民币计价月度FDI及同比变动；并继续发布以美元计价FDI，但不再发布同比变动。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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