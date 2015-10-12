中国9月FDI同比增长7.1% 服务业吸收外资占比逾六成--商务部

路透北京10月12日 - 中国商务部周一公布，外商投资总体规模实现稳定增长，9月实际使用外资(FDI)594.7亿元人民币（折95.6亿美元），同比增长7.1%；前九个月累计使用外资5,847.4亿元人民币（折949亿美元），同比增长9%。

商务部网站刊登新闻稿并称，高技术服务业和高技术制造业吸收外资继续保持上升势头，服务业吸收外资占比逾六成；同时外资并购交易也非常活跃。

商务部数据显示，1-9月，全国设立外商投资企业18,980家，同比增长10.1%；9月单月全国设立外商投资企业2,153家，同比增长5.2%。

同期，服务业实际使用外资579.9亿美元，同比增长19.2%，在全国总量中的比重为61.1%；其中高技术服务业实际使用外资61.6亿美元，同比增长57.6%，占服务业（除房地产外）实际使用外资总量的17.1%。

制造业使用外资298.4亿美元，同比增长0.7%，在全国总量中的比重为31.4%；其中，高技术制造业实际使用外资70.0亿美元，同比增长10.4%，占制造业实际使用外资总量的23.5%。

外资并购交易亦很活跃，外商投资并购规模和比重均有较大幅度提高。商务部称，1-9月以并购方式设立外商投资企业1,016家，实际使用外资金额152.9亿美元，同比分别增长16.5%和204.5%。

2015年1-9月全国实际使用外资中并购所占比重由上年同期的5.8%上升到16.1%。

分地区来看，1-9月东部地区实际使用外资805.3亿美元，同比增长10.1%；中部地区使用外资86.2亿美元，同比增长0.3%；西部地区使用外资57.5亿美元，同比增长2.2%。

中国2014年实际使用外资金额为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。

历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):

2015年 金额 同比（%） 金额 同比（%）

（亿美元） （亿元人民币）

9月 95.6 594.7 7.1

8月 87.1 542 22

7月 82 506 5.2

6月 145.8 895.7 0.7

5月 93.3 573.5 7.8

4月 96.1 590.4 10.5

3月 124 763.8 2.2

2月 85.6 526.6 0.9

1月 139.2 29.4

2014年 12月 133.2 10.3

11月 103.6 22.2

10月 85.3 1.3

9月 90.1 1.9

8月 72 -14

7月 78.1 -16.95

6月 144.2 0.2

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1 （完）