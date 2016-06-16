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中国财经 | 2016年 6月 16日 星期四 08:42 BJT

中国1-5月对外非金融直接投资735亿美元 同比增逾六成--商务部

路透北京6月16日 - 中国商务部周三晚间公布，1-5月中国境内投资者累计实现对外非金融类直接投资4,792.6亿元人民币（折合735.2亿美元），同比增长61.9%。

路透根据历史数据测算，单独5月对外非金融类直接投资(ODI)为134.4亿美元，低于4月的199.9亿美元。

商务部网站刊登新闻稿并称，前五月中国对外投资目的地主要集中在香港、东盟、欧盟等七个主要经济体，投资额达591亿美元，占同期对外直接投资总额的80.4%。

1-5月，中国对外承包工程业务新签合同额4,921亿元（折合754.9亿美元），同比增长11.7%；特别是在“一带一路”相关的60个国家新签合同额达到391.1亿美元，同比增长55.9%。

新签合同额较大的承包工程项目有：

--上海电气集团股份有限公司承揽的埃及汉纳维燃煤电站项目（合同额26.4亿美元）

--中国葛洲坝集团股份有限公司承揽的伊朗克尔曼输水工程（合同额20.0亿美元）

--山东电力建设第三工程公司承揽的孟加拉SALAM(艾萨拉姆2×660MW)燃煤电站项目（合同额18.7亿美元）等。

商务部上周日公布，5月中国实际使用外资（FDI）金额567.7亿元人民币（折88.9亿美元），同比下降1%；1-5月实际使用外资金额3,435.5亿元（折541.9亿美元），同比增长3.8%。（完）

欲览详情，请点击商务部网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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