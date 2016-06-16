中国1-5月对外非金融直接投资735亿美元 同比增逾六成--商务部

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月16日 - 中国商务部周三晚间公布，1-5月中国境内投资者累计实现对外非金融类直接投资4,792.6亿元人民币（折合735.2亿美元），同比增长61.9%。
路透根据历史数据测算，单独5月对外非金融类直接投资(ODI)为134.4亿美元，低于4月的199.9亿美元。
商务部网站刊登新闻稿并称，前五月中国对外投资目的地主要集中在香港、东盟、欧盟等七个主要经济体，投资额达591亿美元，占同期对外直接投资总额的80.4%。
1-5月，中国对外承包工程业务新签合同额4,921亿元（折合754.9亿美元），同比增长11.7%；特别是在“一带一路”相关的60个国家新签合同额达到391.1亿美元，同比增长55.9%。
新签合同额较大的承包工程项目有：
--上海电气集团股份有限公司承揽的埃及汉纳维燃煤电站项目（合同额26.4亿美元）
--中国葛洲坝集团股份有限公司承揽的伊朗克尔曼输水工程（合同额20.0亿美元）
--山东电力建设第三工程公司承揽的孟加拉SALAM(艾萨拉姆2×660MW)燃煤电站项目（合同额18.7亿美元）等。
商务部上周日公布，5月中国实际使用外资（FDI）金额567.7亿元人民币（折88.9亿美元），同比下降1%；1-5月实际使用外资金额3,435.5亿元（折541.9亿美元），同比增长3.8%。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
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