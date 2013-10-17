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中国财经 | 2013年 10月 17日 星期四 10:08 BJT

商务部：9月实际使用外资同比增长4.88%

路透北京10月17日 - 中国商务部周四公布，今年9月全国实际使用外资(FDI)金额88.4亿美元，同比增长4.88%（未含银行、证券、保险领域数据）。

商务部新闻稿并称，1-9月累计实际使用外资金额为886亿美元，同比增长6.22%。

2012年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元，同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。

历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月

金 88.4 83.8 94.08 143.9 92.56 84.35 124.2 82.14 92.7 117 82.9 83.1 84.3

同 4.88 0.62 24.13 20.12 0.29 0.4 5.65 6.32 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8

（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯/黄凯)

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