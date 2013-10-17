商务部：9月实际使用外资同比增长4.88%

中国两大证交所同时调整回购计息方式 由名义改为实际占款天数

路透上海4月14日 - 中国上海交易所与深圳交易所周五同时发布通知，正式确定于5月22日起修改回购计息方式，将到期购回价计息天数由名义天数修改为资金实际占款天数。