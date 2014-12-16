中国11月FDI同比增逾两成 全年对外投资和利用外资水平料较接近（更新版）

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路透北京12月16日 - 中国11月FDI同比增逾两成，前11个月利用外资规模已经突破千亿美元；商务部预计全年对外投资和利用外资水平料较比较接近。

商务部周二公布数据显示，11月实际使用外资金额103.6亿美元，同比增长22.2%；整个1-11月来看，实际使用外资金额1,062.4亿美元，同比增长0.7%。

对外直接投资方面，商务部数据显示，1-11月累计对外直接投资898亿美元，同比增长11.9%；其中11月当月，实现非金融类对外直接投资79.2亿美元，同比下降26.1%。

“我们分析全年对外投资和利用外资处于一个比较接近的水平，不排除对外投资超过利用外资，但也很难说会一定超过，”商务部新闻发言人沈丹阳在发布会上称。

他表示，因为今年还有一个月的数据没有出来，对外投资和利用外资月度数据变化比较大，整个12月的情况现在很难做预判；他并重申，中国不追求对外投资一定要超过利用外资，成为资本对外输出国。

具体来看，服务业实际使用外资保持增长，1-11月同比增长7.9%，在全国总量中占比55.1%；制造业使用外资同比下降13.3%，占比为33.8%。

分地区来看，1-11月欧盟对华投资同比下降9.8%，美国对华投资同比下降22.2%；韩国和英国对华投资同比增幅较高，分别为22.9%和28%；日本对华投资同比下降39.7%。

截至11月底，中国累计非金融类对外直接投资6,332亿美元。

历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):

2014年 金额 同比

11月 103.6 22.2

10月 85.3 1.3

9月 90.1 1.9

8月 72 -14

7月 78.1 -16.95

6月 144.2 0.2

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1

2013年

12月 120.8 3.3

11月 85 2.4

10月 84.2 1.24

9月 88.4 4.88

8月 83.8 0.62

7月 94.1 24.1

6月 143.9 20.12

5月 92.6 0.29

4月 84.4 0.4

3月 124.2 5.65

2月 82.1 6.32

1月 92.7 -7.3

2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。（完）

(发稿 侯向明；撰写 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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