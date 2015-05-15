中国4月FDI同比增速回升至10.5% 当前外贸形势非常严峻--商务部（更新版）

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
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路透北京5月15日 - 中国今年前四月实际使用外资（FDI）和对外非金融类直接投资均保持了两位数的较快增长，商务部表示，当前外贸形势非常严峻，为应对汇率波动对外贸企业的影响，商务部鼓励金融机构开发更多汇率避险产品。
商务部周五公布，1-4月FDI为444.9亿美元，同比增长11.1%。4月FDI为96.1亿美元，同比增长10.5%，这与稍早路透测算的数值一致。[nL3S0Y35FT]1-4月对外非金融类直接投资349.7亿美元，同比增长36.1%。
“当前外贸面临的形势是非常严峻的，或者说我们要稳增长所面临的压力也是空前巨大的。”商务部新闻发言人沈丹阳表示。
他称，外贸之所以面临这种形势，既有全球经济复苏乏力，外部需求低迷的原因，也受国内要素成本不断地上升，企业融资难、融资贵等因素的影响。
中国4月进出口双双滑落，分别下降6.4%和16.2%，远逊市场预期，内外需皆疲弱及较强的人民币汇率，让外贸增长承压，实现全年目标任务艰巨。
而全球日元、欧元等非美元主要货币普遍贬值，人民币基本保持稳定，又在客观上削弱了中国出口商品的竞争优势，加大了企业的收汇风险，增加了外贸企业的经营压力。
“针对全球各主要货币汇率波动风险不断加大的情况，我们鼓励金融机构要开发更多的汇率避险产品，同时建议企业要进一步加强汇率风险的管理，更多采用汇率的避险工具，来扩大人民币结算规模。”沈丹阳称。
他同时称，商务部也希望各国加强货币政策协调，共同维护全球金融持续稳定。
国际清算银行(BIS)最新公布，2015年3月人民币实际与名义有效汇率指数均续创历史新高， 并连续第10个月录得上涨，但实际有效汇率升幅呈现出放缓之势。[nL4S0XE2A8]
商务部新闻稿显示，分地区看，前四月东部地区实际使用外资金额383.4亿美元，同比增17%；中部和西部则分别同比下降22%和12.4%。
沈丹阳指出，这跟东部地区整个结构调整、对积极有效利用外资更加重视、以及东部地区今年以来持续的采取措施积极扩大开放有关。
此外，商务部数据显示，中国2014年电子商务交易总额增长28.64%，是当年GDP增速的3.86倍。电子商务已成为国民经济重要的增长点。
历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) CNFDI=ECI:
2015年 金额 同比
4月 96.1 10.5
3月 124 2.2
2月 85.6 0.9
1月 139.2 29.4
2014年
12月 133.2 10.3
11月 103.6 22.2
10月 85.3 1.3
9月 90.1 1.9
8月 72 -14
7月 78.1 -16.95
6月 144.2 0.2
5月 86 -6.7
4月 87 3.4
3月 122 -1.5
2月 85.5 4.09
1月 107.6 16.1
中国2014年实际使用外资(FDI)为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。（完）
(发稿 宿泱韫/李文科；审校 黄凯)
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