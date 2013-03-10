分析师看2月工业、消费及投资数据

路透北京3月9日 - 中国国家统计局周六公布，2月规模以上工业增加值同比增速降至9.9%，消费增长12.3%，均低于市场预期，但固定资产投资在房地产和基建带动下同比增长21.2%。

多数分析师认为，数据显示中国经济仍在复苏之中，但整体复苏较温和，需进一步加以巩固。

周六上午公布的通胀数据显示，中国2月居民消费价格指数(CPI)涨幅冲上3%，确认物价进入中期上行通道，不过在春节食品涨价因素消失后，短期内通胀料逐步回落并平稳运行，暂不会改变目前货币政策的总体中性格局。

以下是路透采访的6位分析师对2月各项宏观数据的解读。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

数据有些低于预期，消费和工业生产都不是很理想。此前很多人预计今年GDP的增长会超过8%，现在看来如政府工作报告中所言，7.5%也是需要付出艰苦努力的。

从2月数据看，财政政策有放松的空间，货币政策也不会急于收紧。

我们认为今年中国的经济还是会逐季度回升的，维持今年GDP增长7.8%的判断。

--安信证券宏观分析师 尤宏业：

经济总体不太好，消费弱，出口强，投资稳，今年开年的情况比较奇怪。不知道工作日少，天气差的扰动因素有多少，总体看还值得进一步观察。消费降得比较多，不知道是否有控制公款吃喝的原因。

从趋势看，今年消费有太高增速是不现实的。不排除出台刺激消费政策。但刺激力度能否有09年那么大就不可知了。

--海通证券首席宏观分析师 姜超：

工业增速较去年四季度回落，经济的回升还比较温和，一季度增速可能和去年四季度差不多。消费差不多也在回落，投资虽然有温和回升，但从结构上看主要还是房地产投资在增加，制造业投资还是在下降的。

可以说经济增长或者需求恐怕很难超预期，预计今年投资将比较温和，甚至可能是下降的。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

工业生产基本保持稳定，考虑到两会后一些项目开工，3月进入传统施工旺季，我们认为一季度工业增加值可能回升到10.2%左右，GDP稳定在8%左右。

房地产旺销带动的房地产投资大幅上行，推动了投资上行，跟我们预测的比较一致。但消费数据较差，低于预期，很大程度跟提倡节约的八项规定有关。但这并不算一个坏迹象，因为这可能意味着居民消费保持较快增长。今年在国家抑制三公消费支出投向民生的情况下，以居民消费为代表的大众型消费可能会有不错的增长，而高档餐饮、娱乐等可能受到冲击。

--华创证券宏观分析师 何佩：

投资略微超预期。但大概趋势和我们判断一致，1月信贷投放、社会融资总量放量较大，推动投资中的基建部分有较大涨幅。去年12月底出的463号文(制止地方政府违法违规融资行为通知)，本来预计会对平台融资会有一定影响，但目前看影响不大。

另外，房地产1-2月投资增长较快，拿地也略微有起色，从目前的新开工和在建面积看，房地产调控对二季度的投资还不会有太大影响。综合判断一二季度经济增长较强劲。

消费增速较低跟厉行节俭有关，说明政策执行力度相对有效。

今年稳货币宽财政政策组合预计不会打破。但若下半年通胀受猪周期等因素影响明显上涨，政策上会有所反应。(完)

(采访 北京记者组; 撰写 宿泱韫)

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