一周焦点：美联储官员讲话受关注 欧元区聚焦连串重要数据

图为美元现钞和欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透巴黎8月7日 - 对美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否将在9月进行近10年来首次升息，市场寻找线索的行动将在下周加剧。

美国7月非农就业岗位增长稳健，薪资增长继6月意外停滞后出现反弹。这是经济改善的迹象，可能为美联储9月升息打开大门。但周五的数据并没有巩固美联储将在下月升息的预期。

富国银行投资机构全球市场策略部门主管Paul Christopher称，“由于数据并非特别强劲，仅仅是符合预期，使得市场必须参考其它数据。”

周四公布的美国7月零售销售将是市场关注焦点，同时亚特兰大联储总裁洛克哈特和纽约联储总裁杜德利的讲话亦将受到详细检视。

洛克哈特周一将发表讲话；他是今年在联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权的中间派。杜德利将于周三发表讲话；人们认为他是鸽派人士，而且他是美联储主席叶伦的亲密盟友。

在大西洋彼岸，希腊救助协议谈判，英国就业数据以及欧元区第二季国内生产总值(GDP)数据，将主导本周议程，此时多数欧洲人正在放暑假。

荷兰国际集团(ING)分析师在研究报告中称，“由于大选的不确定性，失业人口可能再度攀升，...但鉴于英央行在中期通胀风险方面口气转趋强硬，不断上升的薪资可能将是主要焦点，”英国7月失业及平均薪资数据将于周三公布。

尽管最近几个月希腊情势充满戏剧性，但随着改革对话出现进展迹象，磋商已进入关键阶段，希腊希望在8月15日后达成协议，以及时获得救助，从而在8月20日向欧洲央行还款。

德国将于周二公布8月ZEW经济景气判断指数，周五公布第二季GDP初值，在德国和法国工业生产数据令人失望后，这些数据将帮助衡量欧元区经济复苏力道。

在此之前，投资者将密切关注中国一系列数据，包括8月9日公布的7月通胀数据，以及此前一天公布的7月贸易数据。

Investec分析师在研究报告中称，“7月制造业采购经理人指数(PMI)未能显示中国经济明显加速，因此市场将密切关注官方数据，从中寻找经济状况的线索。”(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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