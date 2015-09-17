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中国财经 | 2015年 9月 17日 星期四 11:39 BJT

中国商务部官员称美国若升息对中国经济的影响有限

路透北京9月17日 - 中国商务部国际贸易谈判副代表张向晨周四在记者会上表示，美国若升息对中国经济的影响将有限。

美联储将在今日稍后决定是否进行近10年来的首次升息。(完)

(编译 戴素萍 审校 白云)

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