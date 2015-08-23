一周焦点：中国及全球增长担忧钳制市场 聚焦美联储年会和希腊选举

路透马德里8月21日 - 随着中国经济放缓的迹象增多，外界预期当局将采取行动刺激增长，市场将关注中国下一步的举动。

希腊将提前选举以及美联储年会的召开，将使投资者保持警觉，尤其是在他们寻找有关美联储何时升息线索的时候。

有关中国增长减弱并拖累全球经济的担忧，已经在打击大宗商品价格和全球股市。

周五公布的数据显示，中国制造业放缓程度为2009年金融危机以来最严重，令人愈发担忧中国经济的健康，包括其不断下滑的出口。受此打击，股市和大宗商品价格大跌。

8月稍早中国安排人民币贬值，将人民币兑美元中间价调低2%。央行表示，人民币没有理由进一步贬值，但投资者在为进一步降息做准备。

“除了央行的人民币中间价和波动幅度，市场的关注点都放在中国是否进一步采取政策支持措施上面，”Investec Economics分析师在给客户的报告中称。

外界普遍预期中国未来数月会下调银行存款准备金率，以刺激放贷。当局努力使2015年经济增长率保持在7%，这将是25年来最慢增速。

渣打银行的分析师称，“我们仍然预期到2015年底存准率将共计下调100个基点，第一次下调可能会在未来两周进行。”

今年中国央行已经三度下调存准率。

**聚焦美联储和希腊**

直至下周末，市场关注点可能转向美国的落基山脉，8月27-29日美联储将在这里召开全球央行总裁和财长年会，届时还有学者和金融市场人士都将齐聚怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)。

部分分析师称，美联储主席叶伦预计不会出席，其他官员对于近10年来的首次升息可能更加守口如瓶。

随着本周美联储公布7月的会议记录，联储最早在9月升息的可能性降低。美联储没有给出何时升息的明确信号。如果升息，可能对全球市场造成影响，使已受中国担忧打击的新兴市场资产雪上加霜。

会议记录显示，美联储官员仍在担忧全球经济疲软，不过他们对美国经济增长前景更加自信。

关于这两个问题的进一步线索，投资者应能从未来一周的数据上有所收获，其中包括下周四美国将公布第二季国内生产总值(GDP)。

根据路透调查，美国第二季GDP环比年率预计由2.3%上修至3.2%。

欧元区方面，投资者将关注德国下周二公布的IFO企业景气判断指数，以更好地了解欧元区经济的复苏状况。

周五德国和西班牙公布的8月消费者物价指数(CPI)初值，将能够显示欧洲央行的购债计划在抵御通缩方面的效果如何。

不过主要关注点将再次回到希腊。该国总理齐普拉斯已经辞职，这将为提前选举打开大门。此前他使希腊从第三次国际援助中获得了急需的资金。

希腊现政府此前接受了自己一度反对的援助协议，希望在选举中巩固自身地位。但这将增加不确定性，本来市场对于希腊能否兑现改革承诺、使经济和银行业走上正轨已经非常不安了。(完)

(编译 李春喜 审校 郑茵)

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