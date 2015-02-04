保监会启动车险费率市场化 将在多地进行试点

路透北京2月4日 - 中国保险监督管理委员会表示，将启动商业车险费率市场化改革，实施差别化费率，并将于5月在多地启动改革试点。

人民日报周三援引保监会产险部主任刘峰称，今年5月，保监会将在黑龙江、广西、山东、重庆、陕西等地启动车险费率改革试点。

“未来车险的费率水平将与驾驶人和车辆本身的风险匹配。比如，在行业指导条款中，驾驶行为规范、出险率低的车主，投保时会享受更低的保费。”刘峰指出。

他称，改革另一个要点是拓宽保障范围，行业示范条款和公司自主创新条款并存，丰富车险供给，扩大消费者选择权。

对于改革后的车险费率形成机制，刘峰表示，改革初期，行业协会将动态发布基准风险保费，供保险公司开发产品时参考；根据实践效果，未来逐步扩大保险公司厘定费率自主权，最终形成完全市场化的车险费率机制。

目前国内车险保费收入在财险收入中占七成以上。现行的商业车险是2006年行业协会制定的三套指导性条款，即责任范围、保障程度和费率水平基本一致。

2014年保险业驶入发展快车道，全国保费收入突破2万亿元人民币，保险资产运用实现收益5,358.8亿元，同比增长46.5%。（完）

(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)

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