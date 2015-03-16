中国财政政策积极姿态显现 然货币政策仍需发力抗通缩--中金

路透北京3月16日 - 中国财政部周一公布1-2月财政收入同比增速大幅下滑至3.2%，但财政支出增速加快，并创下去年7月以来的最大。国内投行--中金认为，在财政收入增速大幅放缓的背景下，财政支出增速逆势上升，显示财政政策转向，积极财政政策年初开始发力，有助于稳增长。

该投行发布的报告并称，财政收入增速大幅下滑，反映当前经济增长放缓，通缩风险上升，预计货币政策放松力度将继续加码以对抗通缩风险。

财政部数据显示，1-2月全国财政收入同比增长3.2%，考虑部分政府性基金转 列一般公共预算影响，同口径增长1.7%；财政支出同比增长10.5%，录得2014年7月以来最大增幅。

以下为中金报告全文：

财政部刚刚公布1-2月财政收支状况。财政收入1-2月同比增速大幅下滑至3.2%（同口径增长1.7%）；财政支出同比增速上行至10.5%（同口径增长9.5%）；财政收支盈余可比口径6,658亿元，比去年同期少1,200亿元，显示财政政策的积极姿态。

财政收入增速大幅下滑，反映当前经济增长放缓，通缩风险上升。从1-2月财政收入看，可比口径下同比增速1.7%，显着低于去年全年的8.6%。通常财政收入增速应在名义GDP增速附近。今年1-2月财政收入增速大幅下滑，甚至远低于6.8%的工业增加值同比增速，这可能反映一季度GDP平减指数（物价总水平）同比增速大概率转负，经济现通缩迹象。

主要税种的税收收入同比增速全线下滑。PPI同比通缩加深，进口价格同比增速大幅下跌，是国内增值税（同比增速2.2%）、进口货物增值税（同比增速-9.7%）和消费税（同比增速2.5%）增速大幅下滑的主因；受房地产市场调整、商品房销售额下降影响，房地产营业税、契税、土地增值税同比增速分别为-1.6%、-12.5%和-8.7%。出口退税同比多退较多，反映促进出口稳定增长意愿。

财政支出增速加快，重点是基础设施相关支出，显示积极财政政策发力。在收入增速显着放缓背景下，财政支出同比增速仍明显加快，体现积极财政政策发力。1-2月可比口径下财政支出同比增速9.5%，较去年全年的8.2%加快。尤其是交通运输支出同比增长52.5%，节能环保支出同比增长14.9%，住房保障支出增长21.2%。

卖地收入下降拖累政府性基金收入同比增速负增长较大，受此影响政府性基金支出增速也为负增长，但仍显着高于收入增速。

综上，在收入增速大幅放缓的背景下，财政支出增速逆势上升，显示财政政策转向，去年四季度财政政策紧缩明显，今年积极财政政策年初开始发力，这有助于稳增长。而收入增速大幅下滑，表明一季度GDP平减指数同比增速可能转负。同时我们预计货币政策放松力度将继续加码以对抗通缩风险。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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