中国地方政府专项债包括新增专项债及存量债务置换专项债--财政部

路透北京3月25日 - 中国财政部周三发布2015年地方政府专项债券预算管理办法，明确今年地方政府专项债券，包括为今年1月1日起新增专项债务发行的新增专项债券、为置换截至去年末存量专项债务发行的置换专项债券。

财政部网站刊登的办法称，财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府举借债务的规模内，根据客观因素测算分地区新增专项债券规模和置换专项债券规模，报国务院批准后下达各省级财政部门。

办法明确，省、自治区、直辖市政府（以下简称省级政府）发行的专项债券不得超过国务院确定的本地区专项债券规模。专项债券收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。

专项债券收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。应按照单项政府性基金收支平衡，不同政府性基金间不得调剂。执行中专项债券对应的单项政府性基金不足以偿还本金的，可以从相应的公益性项目单位调入专项收入弥补。

专项债券发行费用支出根据专项债券发行规模、费率等情况，在政府性基金预算支出合计线上，按照专项债券对应的政府性基金预算支出科目明细反映。

通知要求地方财政部门应建立和完善相关制度，加强对各有关部门使用专项债券资金的管理和监督。对存在发行专项债券弄虚作假、违规组织债券发行、改变债券资金用途、未按要求将债券收支纳入预算管理、未按期偿还到期债券本息等情形的地方，视情节轻重减少专项债券规模或暂停专项债券发行资格。违反《预算法》等法律法规的，依法追究有关人员责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

办法并指出，专项债券按市场化原则在银行间债券市场、证券交易所市场等发行。鼓励符合条件的机构投资者和个人购买专项债券。

根据2015年财政部报告，今年全国赤字规模1.62万亿元人民币，其中地方财政赤字5,000亿。国务院同意发行地方政府一般债券弥补。并建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方政府债务举债机制。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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