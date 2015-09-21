华人文化财团与华纳兄弟合资组影业公司 首部电影明年上映

路透上海9月21日 - 据上海证券报周一报导，华人文化产业投资基金领导的财团和美国好莱坞最大的电影公司华纳兄弟将共同出资成立旗舰影业公司，新公司出品的第一部电影预计将在2016年上映。

报导指出，旗舰影业由华人文化和华纳兄弟共同出资成立，华人文化领导的财团控股51%，华纳兄弟持股49%。其中，香港电视广播有限公司（TVB）持有华人文化财团10%股份。华纳兄弟是美国时代华纳(Time Warner)(TWX.N)旗下公司。

新公司总部设在香港，并在洛杉矶和北京设有业务分支机构，将开发、投资和生产一系列主流华语影片和全球顶级大片，通过华人文化和华纳兄弟的发行网络面向中国及全球发行。

华人文化基金董事长黎瑞刚表示，中国的电影娱乐市场正呈现爆发式增长，国际电影市场对中国题材的兴趣不断升温。通过与华纳兄弟的合作，华人文化将把世界一流大片的创意研发经验、制作发行体系及技术运营手段，与中国的文化、人才、市场相结合，打造中国电影面向国际的创新平台。

报导称，旗舰影业将同时整合美国好莱坞、中国香港及内地电影资源，储备丰富。分析人士表示，两者的强强联手，将给中美两大电影市场创造前所未有的巨大机遇，并将推动中国电影的产业化、系统化建设，生产和发行高质量的华语力作及国际大片，满足中国和全球观众对优质内容及中国故事的观影需求。

据国内媒体统计，截止9月7日，全国电影总票房已突破300亿元人民币，超出去年全年票房的296亿元，创下了新的纪录。中国已连续三年成为全球第二大电影市场。据普华永道此前估计，自2014-2019年之间，中国票房收入将以15.5%的复合年均增长率从43.1亿美元增至88.6亿美元。（完）