华人文化财团与华纳兄弟合资组影业公司 首部电影明年上映

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月21日 - 据上海证券报周一报导，华人文化产业投资基金领导的财团和美国好莱坞最大的电影公司华纳兄弟将共同出资成立旗舰影业公司，新公司出品的第一部电影预计将在2016年上映。
报导指出，旗舰影业由华人文化和华纳兄弟共同出资成立，华人文化领导的财团控股51%，华纳兄弟持股49%。其中，香港电视广播有限公司（TVB）持有华人文化财团10%股份。华纳兄弟是美国时代华纳(Time Warner)(TWX.N)旗下公司。
新公司总部设在香港，并在洛杉矶和北京设有业务分支机构，将开发、投资和生产一系列主流华语影片和全球顶级大片，通过华人文化和华纳兄弟的发行网络面向中国及全球发行。
华人文化基金董事长黎瑞刚表示，中国的电影娱乐市场正呈现爆发式增长，国际电影市场对中国题材的兴趣不断升温。通过与华纳兄弟的合作，华人文化将把世界一流大片的创意研发经验、制作发行体系及技术运营手段，与中国的文化、人才、市场相结合，打造中国电影面向国际的创新平台。
报导称，旗舰影业将同时整合美国好莱坞、中国香港及内地电影资源，储备丰富。分析人士表示，两者的强强联手，将给中美两大电影市场创造前所未有的巨大机遇，并将推动中国电影的产业化、系统化建设，生产和发行高质量的华语力作及国际大片，满足中国和全球观众对优质内容及中国故事的观影需求。
据国内媒体统计，截止9月7日，全国电影总票房已突破300亿元人民币，超出去年全年票房的296亿元，创下了新的纪录。中国已连续三年成为全球第二大电影市场。据普华永道此前估计，自2014-2019年之间，中国票房收入将以15.5%的复合年均增长率从43.1亿美元增至88.6亿美元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。