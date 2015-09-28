光线传媒称其参与投资的电影《港囧》三天票房约6.8亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月28日 - 中国北京光线传媒股份有限公司(300251.SZ)周一午间公告称，其参与投资及发行的影片《港囧》自上周五(25日)起中国大陆公映。据不完全统计，截止周日(27日)24点，大陆地区三天票房约6.8亿元人民币，成为目前华语片最快突破6亿元票房的电影。
公告称，光线传媒就该影片取得的财务收入，将按照票房收入分账比例以及公司与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算；公司将在三季报中披露该影片的相关财务数据。
由中国知名影星徐峥担任编剧、导演及主演的这部影片，被外界寄予厚望，有媒体预计其票房收入可能突破20亿元。而徐峥此前自编自导自演的《泰囧》在2012年末至2013年初获得12.67亿元票房，一度摘得华语片历史票房冠军。
上周一，香港上市的21控股(1003.HK)以1.5亿元获得《港囧》投资方之一的北京真乐道文化传媒公司拥有的《港囧》权益，具体为该影片在境内外票房收入扣除发行成本后之47.5%权益。而北京真乐道由徐峥全资拥有，徐峥同时亦是21控股的董事及该上市公司主要股东泰嵘控股的实际拥有人。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。