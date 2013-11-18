澳新银行获准在上海自贸区设支行

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月6日
路透4月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:48时，1港元=0.88766人民币)
路透珀斯11月17日 -澳新银行(ANZ/澳盛)(ANZ.AX)周日表示，已获中国当局批准在新成立的上海自由贸易区筹建支行。该银行紧跟其他国际大银行的步伐试水自贸区。
澳新银行是澳洲四大银行中最侧重于亚洲市场的银行。该银行将向上海自贸区内的公司提供以人民币和外汇计价的多种金融产品。
位于上海东郊的上海自贸区占地29平方公里，于9月底成立。澳新银行计划2014年在此开设支行。
“我们希望支持跨境贸易和投资，并推动人民币金融市场发展，从而对自贸区的成功做出贡献，”澳新银行中国执行长李权在声明中称。
按市值计算，澳新银行为澳洲第三大银行。在该银行之前，德意志银行DBKGn.DE>、花旗集团(Citigroup)(C.N)、星展银行(DBS)(DBSM.SI)、恒生银行(0011.HK)、汇丰控股(HSBA.L)和东亚银行(0023.HK)均已获准在自贸区开展业务。
中国国务院表示，将在自贸区内向外资开放服务业，将其作为改革试验场，包括人民币资本可兑换和金融市场利率市场化。服务业在中国基本受到保护。
澳新银行将自身定位为亚洲地区银行，从而突出与其他澳洲竞争对手的不同。该银行自1986年起就在中国开展业务，2010年在中国境内注册。澳新银行目前在北京、上海、广州、重庆和杭州五个城市拥有五家分行和三家支行。(完)
(编译 朱晓军 审校 郑茵)
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