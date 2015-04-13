中国国务院批准三家政策性银行改革方案 强化资本约束

路透北京4月13日 - 中国国务院批复三大政策性银行的改革方案，中国国家开发银行首次明确为开发性金融机构，中国进出口银行和中国农业发展银行则均确立以资本充足率为核心的约束机制。

政府网周日刊登的公告并称，国开行要适应市场化、国际化新形势，完善开发性金融运作模式，发挥在稳增长、调结构等方面的重要作用，合理补充资本金，强化资本约束机制。

进出口银行要强化政策性职能定位，坚持以政策性业务为主体，明确风险补偿机制，提升资本实力，建立资本充足率约束机制，充分发挥在稳增长、调结构、支持外贸发展、实施“走出去”战略中的功能和作用。

农发行亦要坚持以政策性业务为主体，确立以资本充足率为核心的约束机制，建成具备可持续发展能力的农业政策性银行。

此外，规范治理是三家银行同时存在的改革方向。据新闻稿显示，国务院要求农发行和进出口行建立规范的治理结构和决策机制，国开行则要加强内部管控和外部监管。

另据中国证券报援引知情人士指出，三大银行的资本充足率将统一按照10.5%的标准实施。（完）

浏览公告全文，请点选政府网：www.gov.cn/

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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